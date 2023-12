Polska gospodarka się rozpędza. Konsumenckie eldorado kołem zamachowym

Konsumenckie eldorado

Ze względu na duże rozbieżności w prognozach rzetelna ocena perspektyw polskiej gospodarki wymaga analizy wszystkich możliwych scenariuszy wraz z założeniami, na których bazują. W trakcie 2024 r. te założenia dość szybko będą weryfikowane, co pozwoli określić, który ze scenariuszy ma największe szanse realizacji.

Wśród ekonomistów panuje zgoda co do tego, że kołem zamachowym polskiej gospodarki w 2024 r. będzie popyt konsumpcyjny. Trudno zakładać coś innego w sytuacji, gdy szybki już w ostatnich miesiącach wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w najbliższym czasie jeszcze przyspieszy. Co najmniej co trzecia pracująca osoba może liczyć na wzrost wynagrodzenia o 20 proc. lub więcej. W tej grupie są osoby otrzymujące wynagrodzenie minimalne oraz – o ile rządowi uda się przełamać prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej – nauczyciele oraz pracownicy administracji centralnej. To jednak będzie rodziło presję na wzrost także innych wynagrodzeń. Jak przeciętnie prognozują ekonomiści, w sektorze przedsiębiorstw (firmy z co najmniej dziesięcioma pracownikami) średnie wynagrodzenie wzrośnie o ponad 10 proc. rok do roku, a w gospodarce narodowej nawet nieco bardziej. To byłby wynik tylko nieco niższy niż w 2023 r., podczas gdy inflacja będzie znacznie niższa. Wedle dominujących prognoz wyniesie ona średnio 5 proc. rok do roku, po 11,6 proc. w mijającym roku. To oznacza, że siła nabywcza wynagrodzeń podskoczy o ponad 5 proc., a w przypadku osób o najniższych płacach, które wydają największą część swoich dochodów, o ponad 10 proc. Bodźcem do konsumpcji będzie też podwyższenie świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł na dziecko.

Co do skali odbicia konsumpcji ekonomiści jednomyślni jednak nie są. Przeciętnie przewidują, że wydatki gospodarstw domowych wzrosną w 2024 r. o 3,8 proc., przy czym pesymiści spodziewają się zwyżki o około 2 proc., a optymiści – o ponad 5 proc. Gdyby zrealizował się scenariusz optymistyczny, można by mówić o boomie konsumpcyjnym. Pomijając lata 2021 i 2022 r., gdy popyt odbudowywał się po pandemicznym paraliżu, a do tego został podbity przez napływ uchodźców z Ukrainy, w tym stuleciu tylko w trzech latach konsumpcja nad Wisłą wzrosła o ponad 5 proc. Co może stanąć temu na przeszkodzie? Pesymiści zakładają na ogół, że Polacy będą chcieli odbudować nadwątlone w ostatnich latach oszczędności – bo nawet jeśli siła nabywcza płac jest dziś mniej więcej taka, jak przed wystrzałem inflacji, to siła nabywcza środków zgromadzonych na depozytach i lokatach zdecydowanie zmalała. Bodźcem do oszczędzania może się okazać także ewentualna eskalacja wojny w Ukrainie. W 2022 r. był to czynnik osłabiający skłonność do konsumpcji. Hamulcem wzrostu dochodów gospodarstw domowych, a więc także konsumpcji może być też ewentualny spadek liczby pracujących z powodów demograficznych. Taki scenariusz zapowiadała np. listopadowa projekcja NBP, wedle której liczba pracujących w Polsce w 2024 r. ma zmaleć o 0,5 proc. Większość ekonomistów uważa jednak, że to mało prawdopodobne, skoro nawet w 2023 r., w okresie spowolnienia gospodarczego i odpływu części imigrantów z Ukrainy, liczba pracujących rosła.