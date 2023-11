Presja inflacyjna wciąż nie wygasła. Prognozy makro na grudzień

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Dr Paweł Bukowski: Nierówności staną się barierą rozwoju Polska jest krajem dużych na tle Europy nierówności dochodowych. To ograniczy możliwości akumulacji kapitału ludzkiego, który staje się głównym czynnikiem rozwoju – ocenia dr Paweł Bukowski, wykładowca UCL w Londynie i Polskiej Akademii Nauk.

Listopadowy skok cen paliw tłumaczy też w dużej mierze to, że w ciągu miesiąca CPI wzrósł o 0,7 proc., najbardziej od kwietnia, po zwyżce o 0,3 proc. w październiku. Wcześniej przez pięć miesięcy poziom cen się nie zmieniał albo malał. O ile jednak październikowa zwyżka była zgodna z sezonowym wzorcem, o tyle listopadowa była już nietypowa. Pomijając minione dwa lata, tak duży wzrost CPI w listopadzie GUS odnotował poprzednio w 2011 r.

Na pierwszy rzut oka wznowienie marszu CPI w górę sugeruje, że gdy zostawić na boku efekty bazy odniesienia, w gospodarce wciąż utrzymuje się silna presja inflacyjna. Przeczy temu jednak to, że ceny towarów i usług z kategorii bazowych, które w październiku wzrosły o 0,3 proc., w listopadzie poszły w górę tylko minimalnie albo nawet, jak sądzi część ekonomistów, zmalały. Roczna inflacja bazowa w rezultacie wyhamowała do 7,2–7,4 proc. rok do roku z 8 proc. w październiku. Tymczasem przed wstępnym szacunkiem CPI ekonomiści przeciętnie oceniali, że inflacja bazowa w listopadzie zmalała do 7,6 proc.

Jak tłumaczyć tę niespodziankę? Wiele wskazuje na to, że kryją się za nią czynniki jednorazowe. W ocenie analityków z PKO BP na liście podejrzeń są m.in. większe niż w poprzednich latach promocje w tzw. czarnym tygodniu, do czego przyczynić mogła się unijna dyrektywa Omnibus, obligująca sklepy do prezentowania najniższej ceny towarów w ostatnim miesiącu. Jeśli ta hipoteza okaże się prawdziwa, w kolejnych miesiącach zniżki inflacji bazowej ustaną. Byłoby to spójne z wysoką dynamiką płac, która z jednej strony podnosi koszty firm, szczególnie usługowych, a z drugiej strony prowadzi do ożywienia popytu konsumpcyjnego. To ostatnie zjawisko jest wyraźnie widoczne w innych danych, które opublikował w czwartek GUS.

Parkiet

Ożywienie już trwa

Szczegółowe dane dotyczące PKB w III kwartale wskazują, że ta miara aktywności w gospodarce wzrosła realnie (czyli w cenach stałych) o 0,5 proc. rok do roku zamiast o 0,4 proc., jak wstępnie szacował GUS. To zarazem wynik minimalnie wyższy, niż oczekiwali ekonomiści. W stosunku do II kwartału PKB oczyszczony z wpływu czynników sezonowych podskoczył o 1,5 proc., najbardziej od I kwartału 2022 r., zamiast o 1,4 proc.