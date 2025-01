Kamil Cisowski, DI Xelion

Poniedziałkowa sesja mogła budzić dużo emocji, ale jej finał w Europie był bardzo spokojny – spośród głównych indeksów FTSE 100 i IBEX zdołały się zamknąć nawet na niewielkich plusach, a najsłabszy DAX stracił skromne 0,53%. Kurs EUR/USD po raz kolejny naruszył 1,05, ale w godzinach porannych jesteśmy nawet niżej niż wczoraj, w okolicach 1,0435. Drożejące silnie obligacje wymazały istotną część zysków, amerykańskie 2-latki są kwotowane rano przy rentownościach w okolicach 4,23% (wczoraj nawet 4,18%), 10-latki powyżej 4,55% (wczoraj nawet 4,50%).

WIG20 stracił finalnie tylko 0,10%, zdecydowanie gorzej wyglądały małe i średnie spółki – mWIG40 spadł o 1,01%, a sWIG80 o 0,91%. Na poziomie głównego indeksu tak naprawdę obserwowaliśmy tylko wymazanie piątkowych zysków KGHM, reszta istotnych spółek zachowywała się neutralnie. Gorzej to wyglądało w drugim szeregu, gdzie wyraźnie traciły ING BSK, XTB, Tauron, Millennium, Benefit i InterCars.

S&P 500 spadł w poniedziałek o 1,46%, a Nasdaq o 3,07%. Przecena jest więc raczej skromna, główny indeks stracił więcej 10 stycznia, Nasdaq większe spadki notował nie dalej niż w grudniu. Niemal całość przedpołudniowej przeceny wymazały kryptowaluty. Z perspektywy technicznej większość narzędzi sugeruje, że mieliśmy do czynienia z jednodniowym zdarzeniem. Fundamentalnie, nie jesteśmy co do tego przekonani. Nvidia zamknęła się 16,97% niżej i utraciła pozycję najcenniejszej spółki świata, ale w ramach Mag7 pozostała niemal osamotniona w skali wyprzedaży (o 4,20% spadał kolejny na liście Alphabet). O ile trudno polemizować z faktem, że model DeepSeek uderza w nią w większym stopniu niż w FAAMG, bardzo trudno nam racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego Apple rosło w poniedziałek o 3,18%, a Meta o 1,91%. Szczególnie uderzający jest pierwszy przypadek – producent iPhone’ów ponownie otwiera listę najbardziej wartościowych przedsiębiorstw, mimo że od wielu lat nie potrafi udowodnić swojej zdolności do jakichkolwiek innowacji.

Sesja w Azji ma rano mieszany przebieg, dolar umacnia się po deklaracjach Donalda Trumpa, że będzie chciał wprowadzić „znacznie większe” uniwersalne cła niż te, które sugeruje sekretarz skarbu Scott Bessent (2,5%). Wydaje się, że obserwujemy budowę konsensusu, iż wczorajsze wydarzenia na giełdach to raczej sugestia ograniczonej rotacji sektorowej na rynkach, a nie początek większej wyprzedaży. Pierwszy poważniejszy test tej tezy przyjdzie dopiero po jutrzejszym zamknięciu w USA, wraz z wynikami Mety, Microsoftu i Tesli. Dzisiaj raporty opublikują m.in. Boeing, General Motors, Lockheed Martin i LVMH, ale w centrum uwagi pozostanie technologia. Nasza teza inwestycyjna na I kw. pozostaje bardzo prosta – rynek czeka w bliskiej przyszłości większe dostosowanie, S&P 500 i Nasdaq zamkną kwartał wyraźnymi spadkami. DeepSeek obnażył kruchość obecnych wycen w amerykańskim IT, które są wyższe niż kiedykolwiek poza szczytem bańki covidowej i internetowej.