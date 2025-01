Na świecie korekta, Warszawa próbuje się bronić. Allegro i Orange Polska na dnie

Wyprzedaż po danych z rynku pracy

Kamil Cisowski, DI Xelion

W piątek rano pisaliśmy, że pozycjonowanie rynkowe wskazuje, że rynek zakłada dobre dane z amerykańskiego rynku pracy, ale niekoniecznie się z tego powodu cieszy, a odczyt znacząco powyżej prognoz może okazać się problemem zarówno dla długu, jak i dla akcji.

Tak faktycznie się stało – niespodziewany spadek stopy bezrobocia z 4,2% do 4,1% i wzrost zatrudnienia o 256 tys. osób (prognozy: 164 tys. osób) spowodowały wzrost rentowności amerykańskich obligacji 2-letnich z 4,28% do 4,40%, 10-letnich z 4,68% do 4,78%, spadek kursu EUR/USD z 1,03 do 1,022 i okazały się balastem dla rynku akcji, który zaczyna mieć problem z obawami, iż Fed może niemal w ogóle nie obniżać w 2025 r. stóp procentowych (obligacje wyceniają już prawdopodobieństwo braku jakiejkolwiek obniżki na 32%, a scenariuszem bazowym jest tylko jedna). Rozpoczynające dzień w okolicy poziomów neutralnych giełdy europejskie kończyły go przecenami od 0,50% (DAX) do 1,50% (IBEX).

Bardzo pozytywnie na tym tle zachowywała się Warszawa – WIG20 wzrósł o 0,41%, mWIG40 o 0,69%, jedynie sWIG80 spadł o 0,15%. Trzyprocentowe wzrosty od początku roku dużych spółek i niemal pięcioprocentowe średnich robią spore wrażenie przy dwuprocentowej przecenie MSCI Emerging Markets. W piątek dobrze wypadały m.in. Alior (+2,11%), Kruk (+1,81%) i wnoszące ponownie największą dodatnią kontrybucję do głównego indeksu Pekao (+1,70%). Średnie spółki w górę prowadziły ING BSK (+3,09%), CCC (+2,42%) i Żabka (+1,40%).

S&P 500 spadł w piątek o 1,54%, a Nasdaq o 1,63%. Na plusie zamykało się tylko 66 spółek S&P 500, silnie traciły m.in. Oracle (-5,30%), AMD (-4,76%), Netflix (-4,26%), Goldman Sachs i Morgan Stanley (po -3,45%) i, co najważniejsze, Nvidia (-3,00%). Według Factsetu u progu sezonu wynikowego za IV kw. 2024 r. wyprzedzający wskaźnik P/E dla głównego indeksu sięga w USA 21,5, czyli znajduje się około 18% powyżej 10-letniej średniej.

Indeksy azjatyckie kontynuują w poniedziałek spadki, tradycyjnie ostatnio najgorzej wypada Hang Seng, którego przecena przekracza 1% - od początku roku indeks giełdy w Hongkongu spadł już o 6%. Co ważniejsze, żadnych sygnałów przełomu nie widać po notowaniach kontraktów futures na indeksy amerykańskie, które również znajdują się na minusach. Indeksy w Polsce i Europie zapewne rozpoczną tydzień od przeceny, nie bardzo widać również potencjalne przyczyny odbicia w górę w dalszej części dnia, szczególnie, że wzrosty kontynuują ceny ropy i gazu ziemnego. Ulgę mogą w teorii przynieść wtorkowe (PPI) i środowe (CPI) amerykańskie dane o inflacji, ale dalszy prognozowany wzrost dynamiki rocznej CPI (z 2,7% r./r. do 2,9% r./r.) raczej nie sprzyja odreagowaniu. Gdyby wskaźnik osiągnął natomiast 3% r./r. korekta na Wall Street nabierze zapewne tempa.