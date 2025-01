Europa wolała zwyżki, Azja na czerwono. Bitcoin po spadku do 92 tys. USD odbija w górę

Piotr Neidek, BM mBanku

Pomimo czwartkowej kontry popytu nad Wisłą, bykom nie udało się przebić lokalnego oporu. Środowe podażowe świeczki pozostały nienaruszone, chociaż indeksom udało się przebić przez połowę czarnych korpusów. Z podręcznikowego punktu widzenia jest to jednak pierwszy krok do zaatakowania ostatnich szczytów i wygenerowania pozytywnych sygnałów. Z historycznego punktu widzenia, kiedy byki strzelają gola do weekendowej szatni, rośnie presja na kontynuację wzrostów.

Ciekawie prezentuje się sytuacja na rynku walutowym. Wczoraj EUR/PLN jedynie na chwilę wychylił się nad lokalny opór, ale finalnie cross wrócił do wnętrza konsolidacji. Pojawiła się krótkoterminowa pułapka hossy, która może stać się bazą do wygenerowania średnioterminowego sygnału kupna dla polskiej waluty. To pozwoliłoby warszawskim indeksom giełdowym na wyprowadzenie mocniejszej zwyżki i neutralizację średnioterminowych obaw związanych z bessą.

Czwartkowa sesja, pod nieobecność jankeskich inwestorów, nieco ociepla sytuację techniczną europejskich indeksów. DAX nie potwierdził środowej szpulki doji, która o mały włos a zyskałaby miano spadającej gwiazdy. Zabrakło zatem kluczowego elementu do gwiazdy wieczornej, zatem dzisiaj byki z Deutsche Boerse mają zielone światło do wykonania szczytowego ataku. Relatywnie silny okazał się CAC 40, który zyskał na zamknięcie dnia 0,5%. Paryski benchmark o jedno oczko przebił się przez dotychczasowy, styczniowy szczyt. Czwartkowy finisz okazał się najwyższy od października 2024 r. Jednakże kluczowe opory wciąż pozostają do wybicia. Na szczególną uwagę zasługuje londyński indeks. FTSE 250 wprawdzie umocnił się w czwartek jedynie o 0,3%, ale na wykresie pojawił się nieobserwowany od kwartałów młotek. Solidny cień oraz biały korpus zdają się wysyłać komunikat w stronę niedźwiedzi, że korekta dobiegła ku końcowi.

W oczekiwaniu na dane z USA

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Z uwagi na wczorajszą nieobecność inwestorów amerykańskich (żałoba narodowa po śmierci byłego prezydenta Jimmy'ego Cartera) oraz wyczekiwanie na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, zmienność była nieco ograniczona. Potwierdzeniem są nie tylko umiarkowane wahnięcia indeksów, ale również niższe obroty. Chociaż dla WIG20 wyniosły 0,9 mld PLN, a sam indeks zyskał ponad 0,8%.

Wydarzeniem dnia na krajowym rynku było ogłoszenie strategii przez Orlen, stąd same obroty wspomnianą spółką przekraczały 0,25 mld PLN. Pierwsza reakcja rynku była dość negatywna (wysokie wydatki inwestycyjne, niższy FCF, dość optymistyczne założenia makroekonomiczne), ale finalnie kurs spółki kończył dzień w okolicy środowego zamknięcia.