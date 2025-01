Efekt stycznia pod znakiem zapytania? Bitcoin już po 93000 USD

Dwie sesje zniżek w Warszawie wystarczyły by WIG20 wrócił do poziomu z ostatniego piątku. W środę spadł o 1,1 proc. do 2229 pkt. mWIG40 stracił 0,9 proc., a sWIG80 1 proc. WIG, WIG20 i FTSE 250 to najgorsze wskaźniki w Europie. Przy czym brytyjski spadł o 2 proc. Obroty obniżyły się nieznacznie do 1,474 mld zł, z czego na największe walory przypadło 1,1 mld zł. Nieznacznie zwyżkowały tylko KGHM i Orlen. 18 firm zniżkowało. Najgorzej wypadł CD Projekt (-4,6 proc.). Drugie od dołu tabeli było LPP ze startą 4 proc.

W Europie zdecydowana większość giełd była na minusie. Radził sobie nieźle DAX ze zniżką o 0,1 proc. CAC 40 spadł o pół procent. Winą za przecenę obarczano częściowo Trumpa po jego nieprzychylnych słowach na rzecz odnawialnej energii. Traciły firmy związane z czystą energią - między innymi duńskie Orsted i Vestas, niemieckie RWE, Siemens Energy, Nordex. Ich notowania spadły od 2,9 do 7,8 proc. Straszono też stanem wyjątkowym w gospodarce USA.

Za wielką wodą indeksy zniżkowały przez wiele godzin, ale ostatecznie większość wyszła na plus. S&P 500 zyskał 0,2 proc. Nasdaq Composite oddał 0,1 proc. Dane z rynku pracy były mieszane. Raport ADP wypadło słabiej, ale za to liczba wniosków o zasiłki składanych przez bezrobotnych lepiej – spadła o 16 tys. Ale to dopiero przygrywka do piątkowych informacji o bezrobociu. Raport z grudniowego posiedzenia Fedu był bardziej jastrzębi i pokazał, że przyjęto nowe stanowisko w sprawie obniżki stóp procentowych w obliczu podwyższonego ryzyka wzrostu inflacji. Tempo obniżek stóp może być wolniejsze. Jak pisaliśmy wczoraj, w czwartek w USA żałoba po Jimmym Carterze. Przez połowę sesji będzie pracował tylko rynek obligacji, których wczoraj ceny się ustabilizowały. Środowy handel akcjami określano jako częściowo senny, przed nieplanowanym wcześniej dniem wolnym od pracy.

Dzisiaj w Tokio Nikkei 225 zniżkuje o 0,9 proc. Shanghai Composite spada o 0,6 proc. Winą analitycy obarczają wczorajszy raport z posiedzenia Fedu i dane o inflacji w Chinach. CPI wzrósł zaledwie o 0,1 proc. a PPI spadł o 2,3 proc. w skali rocznej. PPI spada już 27 miesiąc z rzędu.

Bitcoin w czwartek rano spada, podobnie jak ropa. Zwyżkują złoto i dolar.