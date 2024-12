Koniec roku na giełdach. Ostatnia szansa na window dressing

GPW była w zeszłym tygodniu otwarta tylko w poniedziałek i piątek i WIG20 przez oba te dni wzrósł łącznie jedynie o niecałe 0,2 proc. W tym samym czasie mWIG40 oraz sWIG80 zyskały po 1,2 proc. Handel toczył się w spokojnej atmosferze, a obroty były niskie.

Reklama

Nie da się wykluczyć, że lepsze zachowanie obu indeksów mniejszych firm ma związek ze znaną na rynkach praktyką tzw. window dressing na koniec każdego roku (lub kwartału). W tym roku to indeksy mniejszych firm spisują się na GPW lepiej – mWIG40 legitymuje się na razie 6-proc., a sWIG80 2,2-proc. zyskiem. W wersjach z dywidendami wyniki są jeszcze o ok. 4 pkt proc. lepsze i możliwe, że zarządzający, którzy mają pod opieką fundusze „misiów”, starają się jeszcze podbić notowania na koniec roku. W przypadku portfeli dużych firm takie starania nie mają z kolei większego sensu, bo WIG20 jest do tej pory prawie 6 proc. pod kreską, a nawet w wersji „total return” traci około 1 proc. od początku roku. Tak naprawdę jedyne, o co może WIG20 walczyć dzisiaj, na ostatniej sesji na GPW w tym roku, to, jak wskazują analitycy, zamknięcie grudnia na plusie, co pozwoliłoby przerwać serię pięciu spadków indeksu dużych spółek z rzędu. Jak dotąd w grudniu WIG20 zyskuje 0,6 proc.



Przed nami finisz roku także za granicą, przy czym tam większość rynków będzie otwarta także w Sylwestra. Jeśli chodzi o Europę, skrócona sesja we wtorek jest zaplanowana m.in. w Amsterdamie, Brukseli, Dublinie, Londynie czy Paryżu. Tak jak my odpoczywać będzie natomiast m.in. Frankfurt i Mediolan.

Na finiszu duże powody do zadowolenia mogą mieć inwestorzy na giełdzie niemieckiej. Dotychczasowy dorobek DAX-a to 19,3 proc. (w zeszłym tygodniu poprawił go o 0,2 proc.). Po kilkanaście procent od początku roku zyskały też giełdy m.in. w Brukseli, Madrycie, Atenach czy Mediolanie. Jeszcze lepiej wypadają dwie najważniejsze oprócz Warszawy giełdy w naszym regionie – w Budapeszcie BUX notuje zysk 31,1 proc., a w Pradze PX 24,5 proc. Sytuację zbliżoną do WIG20 ma z kolei wskaźnik w Paryżu – CAC40 traci na ten moment 2,5 proc. od początku roku.

W Nowym Jorku inwestorzy mają pod koniec roku mniej odpoczynku – w zeszłym tygodniu przerwę mieli tylko w pierwszy dzień świąt (a w Wigilię sesja była skrócona), zaś w tym zarówno dziś, jak i jutro handel toczy się tam w pełnym wymiarze. Cały miniony tydzień przyniósł wzrost głównych indeksów na Wall Street w granicach 0,4-0,7 proc. Tuż przed końcem roku najkorzystniej wypada Nasdaq Composite, który jest aż 31,4 proc. na plusie (i to mimo prawie 1,5-proc. spadku w ostatni piątek). Z kolei S&P 500 notuje zysk 25,2 proc., a Dow Jones Industrial 14,1 proc. Niezależnie od rozstrzygnięć dwóch ostatnich sesji inwestorzy z Nowego Jorku w większości będą mogli zaliczyć rok jako bardzo udany.