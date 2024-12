Św. Mikołaj jeszcze wróci na giełdy?

WIG spadł o 0,8 proc., WIG20 o 0,9 proc. Średnie spółki straciły 0,5 proc., a najmniejsze 0,6 proc. WIG20 dołowały Allegro (minus 4,7 proc.- kara od UOKiK-u), LPP (rozczarowanie wynikami) i Pepco. W górę wskaźnik próbowały ciągnąć banki i Orange Polska. Obroty akcjami na całym rynku skoczyły o 26 proc., do 1,71 mld zł. Z tego ponad 1,4 mld przypadło na WIG20. Ten spadł do 2276 pkt, a był wczoraj i o 13 pkt jeszcze niżej. Co na to Adam Stańczak z DM BOŚ? „Ciekawie prezentuje się kontekst techniczny rozdania, które przyniosło przebicie przez WIG20 wsparć w rejonie 2290 pkt i naruszenie linii trendu wzrostowego, która w ostatnich tygodniach prowadziła indeks na północ. Ewidentne sygnały sprzedaży nie spotkały się jednak z poważną odpowiedzą rynku. W efekcie sesja, która powinna być czytelnym sukcesem podaży, skończyła się wskazaniem, iż rynek nie reaguje na przesilenie techniczne i zdaje się czekać na kolejny ruch WIG20 na północ oraz kontynuację ostatnich zwyżek.”

Z dużych giełd europejskich najlepiej wypadł DAX – plus 0,2 proc. CAC 40 i FTSE 250 miały niewielki zniżki. Ropa taniała, podobnie jak złoto, a bitcoin wrócił pod poziom 100000 USD. CHF i EUR taniały po obniżkach stóp przez banki centralne.

Jeszcze w środę rynki cieszyły się z odczytu inflacji konsumenckiej w USA za listopad. Padły rekordy indeksów. Ale w czwartek nastroje popsuł odczyt cen producentów. Zwiększyły się one w zeszłym miesiącu o 0,4 proc., po zrewidowanym w górę wzroście o 0,3 proc. w październiku, przy oczekiwanej zwyżce o 0,2 proc. Roczny PPI zwyżkował z 2,6 do 3 proc. To może wpłynąć na obniżki stóp w przyszłym roku – obawiają się analitycy, a za nimi inwestorzy. Bo grudniowa obniżka stóp Fedu jest raczej pewna na 100 proc. Wczoraj rozczarowało Adobe, które podało roczne prognozy sprzedaży, które rozminęły się in minus z oczekiwaniami. Nawet sztuczna inteligencja Adobe nie pomogła. Warner Bros Discovery po informacjach o swoim podziale skoczył w górę o 15 proc. Ostatecznie S&P 500 spadł o 0,5 proc., a Nasdaq Composite o 0,7 proc.

W Azji w piątek przeważają spadki. Wybronił się KOSPI zwyżkując o pół proc. Nikkei 225 spadł o 1 proc., a Shanghai Composite o 2 proc.

Rynki żyją już przyszłotygodniowymi posiedzeniem Fedu i trzema wiedźmami.