Jaki początek grudnia, taki cały miesiąc? Oby tak było na GPW

Plany PZU spodobały się inwestorom

Tymoteusz Barwiński, BM BNP Paribas Bank Polska

Nowy tydzień rozpoczął się od solidnych wzrostów na warszawskim rynku, a poniedziałkowa sesja wypadła znacznie na korzyść byków. Doniesienia o potencjalnym zakończeniu wojny na Ukrainie wraz z niespodziewaną wizytą kanclerza Niemiec w Kijowie wspierały notowania nad Wisłą. Innym istotnym czynnikiem, który również dolał paliwa do wzrostów, była prezentacja nowej strategii grupy PZU. Największy ubezpieczyciel w Polsce chce uregulować swoją strukturę aktywów bankowych, sprzedając swoje udziały w Alior Banku drugiemu podmiotowi, którego jest akcjonariuszem, czyli Pekao SA. Taki plan reorganizacji w państwowych podmiotach spodobał się rynkowi, co zaobserwować mogliśmy we wczorajszych notowaniach na GPW. Indeks WIG20 zyskał ponad 2,5% rosnąc do okolic 2250 punktów. Największe wzrosty odnotowały walory wspomnianego wcześniej Pekao (+5,34%), a także LPP (+4,34%) oraz PKO (+3,47%). W drugiej i trzeciej linii krajowego rynku także było optymistycznie. Indeks mWIG40 skoczył o 1,43%, a sWIG80 zakończył poniedziałek wzrostem o 1,01%. Na rynku obligacji rosły rentowności 10-letnich obligacji skarbowych do poziomu 5,54%, a ewentualna niespodziewana zmiana retoryki RPP w sprawie stóp procentowych może zdecydowanie wpłynąć na notowania na rynku krajowego długu.

Pozytywne nastroje były także na większości rynków rozwiniętych. Niemiecki DAX zaliczył nowe historyczne maksima, zbliżając się do psychologicznego poziomu 20 000 punktów. W Stanach Zjednoczonych kolejny już dzień przewagę miały byki, a indeks S&P500 zwyżkował o 0,24%, także odnotowując nowy historyczny szczyt. Podobnie zachował się technologiczny Nasdaq100, rosnąc o 1,12%, który również tak jak DAX czy S&P500 wybił swoje nowe ATH. Relatywna słabość nie opuszcza francuskiego rynku akcji, którego indeks CAC40 pozostał na tych samych poziomach co w piątek, rosnąc o symboliczne 0,02%. Słabszy rezultat wystąpił także na rynku brytyjskim gdzie indeks FTSE250 pozostał na podobnych poziomach co przed weekendem, tracąc zaledwie 0,01%.

Dziś i jutro odbędzie się ostatnie tegoroczne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści BNP Paribas nie spodziewają się zmian w wysokości stóp procentowych NBP i uważają, że stopa referencyjna zostanie utrzymana na poziomie 5,75%. Ekonomiści BNP Paribas przewidują też, że publikowany po decyzji RPP komunikat nie będzie znacząco odbiegał treścią od informacji zaprezentowanej po listopadowym posiedzeniu. Natomiast w czwartek odbędzie się konferencja Prezesa NBP Adama Glapińskiego. Ekonomiści BNP Paribas nie spodziewają się zmiany w dotychczasowej retoryce Prezesa i podtrzymują prognozy pierwszej obniżki stóp procentowych w marcu przyszłego roku i łagodzenia polityki monetarnej do 4,0% na koniec 2025 r.

Mikołajkowy optymizm na rynkach

Anna Tobiasz

Mikołajkowy tydzień na GPW rozpoczął się w bardzo dobrych nastrojach. WIG20, przy obrotach przekraczających 1,1 mld PLN, zyskał +2,6%. Najmocniejsze wzrosty w gronie blue chipów zanotował bank Pekao (+5,3%), który poinformował w porannym komunikacie o zawarciu listu intencyjnego z PZU, że podtrzymuje zamiar przeznaczenia 50-75% zysku z 2024 r. na dywidendę, nie wykluczając też pozyskania kapitału za pomocą emisji obligacji kapitałowych. Mocne zwyżki notowały też LPP (+4,3%), PKO BP (+3,5%), czy PZU (+3,1%). W indeksie największych spółek pod kreską znalazło się wczoraj tylko JSW (-0,3%).