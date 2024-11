Inwestorzy schodzą na ziemię?

Tydzień temu uwidoczniły się pierwsze oznaki formowania G&R. Na wykresie kontraktów DAX future pojawiło się prawe ramię. Niedźwiedziom zabrakło jednak konsekwencji. Formacja nie została wykorzystana. W kolejnych dniach podobna struktura uwidoczniła się na wykresie indeksu. Wczoraj podaż dokręciła śrubę i DAX wylądował na linii szyi. Bykom musi obecnie wystarczyć 30-punktowy margines błędu. Przełamanie w ciągu sesji 19000 pkt mogłoby zakończyć się odpaleniem stop lossów, które często stanowią paliwo do nakręcenia spadkowej machiny. Jak na razie niemiecki indeks pozostaje w strefie historycznych szczytów. Jednakże odwrócenie się byków z Deustsche Boerse od ich kolegów z Wall Street sprawia, że nad niemieckim parkietem zbierają się coraz większe chmury. Z drugiej strony pojawienie się ewentualnej pułapki bessy mogłoby okazać się taktycznym zagraniem byków.

Hossa w USA wciąż trwa a wtorkowe wycofanie się popytu znacząco nie zmieniło sytuacji na wykresach. S&P 500 stracił jedynie 0,3%, co można uznać za kosmetyczną korektę. Mocno oberwało się indeksowi Russel 2000, który ma jednak z czego oddawać po ostatniej zwyżce. Na stabilnie wysokich poziomach utrzymuje się Nasdaq Composite (-0,1%). Kluczowe wsparcie na ten tydzień to 18112 pkt i do tej wysokości technologiczne byki mogą czuć się względnie spokojnie. Inną kwestią jest to, że tygodniowy RSI, mierzący impet m.in. hossy, nie potwierdza ostatnich szczytów.

Mocniejsze cofnięcie ma za sobą DJIA (-0,9%). Indeks finiszował poniżej piątkowego zamknięcia. Ciekawie prezentuje się wykres tygodniowy, na którym widać kanał. Jego górne ograniczenie zablokowało zwyżkę, co może okazać się pomocne dla niedźwiedzi. Od ponad trzech miesięcy indeks porusza się w ramach wzrostowego układu. Z jednej strony jest to optymistyczna wiadomość dla inwestorów. Z drugiej zaś wyznacza punkty zwrotne na wykresie. Wokół jednego z nich może się znajdować DJIA. W poprzednim tygodniu indeks zyskał 4,61%. W przeszłości wielokrotnie już zdarzały się tak mocne zwyżki. Jednakże na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, tak silny wzrost miał miejsce po mocniejszych korektach, a nie na historycznych szczytach. To sprawia, że obecna sytuacja techniczna DJIA jest arcyciekawa, zarówno dla inwestorów, jak i badaczy rynku.

Przecena złotego nie pomaga bykom. USD/PLN zbliża się do tegorocznego sufitu. Czy strefa 4,12 zł zostanie przebita, zależy od eurodolara. Na wykresach widać opory jak i wsparcia mogące zmienić losy polskiej waluty. Jednakże jak na razie kluczowych punktów zwrotnych wciąż nie ma. To uderza w koncepcję wzrostów akcyjnych indeksów. Wprawdzie sWIG80 oraz mWIG40 zdołały się wczoraj wybronić, ale już WIG20 zawrócił znad naruszonej linii trendu spadkowego. To generuje ryzyko, że wydarzenia z ubiegłego tygodnia mogłyby być jedynie pułapką hossy. Jej pojawienie się to negatywny sygnał i zaproszenie do przetestowania tegorocznej podłogi. Tym samym temat podwójnego dna nie jest już tak twardym argumentem, jak jeszcze kilka sesji temu.

WIG ma za sobą nieudany powrót do kanału wzrostowego. Wczorajsza przecena doprowadziła do przebicia się przez godzinową dwusetkę. Średnia krocząca obliczana na podstawie 200h, nie zatrzymała fali podaży. Dotyczy to zarówno indeksu szerokiego rynku, jak i WIG20. Nie oznacza to jednak, że byki są bez szans. Wtorkowy finisz wypadł na linii łączącej lokalne minima. Słowo linia trendu wzrostowego jest zbyt mocne do określenia bieżącej sytuacji technicznej. Nie zmienia to faktu, że finisz na wysokości 2255 pkt był ostatnią próbą zablokowania mocniejszej przeceny. I szansą na powrót do wzrostów.

Największe spadki w Europie od sierpnia