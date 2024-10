WIG20 jak zwykle… rozczarował. Dziś wyniki Alphabetu

Piotr Neidek, BM mBanku

Dzisiejsza sesja przebiega płasko, zarówno w Szanghaju jak i Hongkongu. Stan ten może się jeszcze zmienić, jednakże o godzinie 6:00 kluczowym słowem opisującym wydarzenia w tamtej części świata, to marazm. Podobnie jest W Sydney czy Seulu, a nieco więcej zmienności można doszukać się w Tokio. Po mocnym otwarciu tygodnia, wtorek także sprzyja bykom. Nikkei 225 obecnie rośnie o 0,6% i jest to najsilniej zwyżkujący indeks na azjatyckich parkietach.

Tanieje ropa, ale poranne spadki o 0,8% są niewielkie w stosunku do wczorajszego tąpnięcia. Pod kreską jest także miedź, ale ceny utrzymują się na tej samej półce cenowej, co w ostatnich dwóch tygodniach. Stab ilizację widać także na rynku derywatów. DAX future oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia. Poniedziałek na Deutsche Boerse okazał się wzrostowy. Nad kreską finiszowały także takie indeksy jak sDAX (+0,4%) czy mDAX(+0,4%). W przeciwieństwie do DAX future, indeks średnich spółek wciąż znajduje się powyżej linii trendu wzrostowego. Wsparciem jest podstawa bieżącej zwyżki co oznacza, że do wysokości 26929 pkt byki są bezpieczne.

Początek tygodnia na Wall Street należał do jankeskich byków. DJIA (+0,6%) wyrysował formację harami, co powinno sprzyjać odbiciu. Oporem na ten tydzień jest poziom 43310 pkt, bez wybicia którego sytuacja na tygodniach sprzyja jednak akcyjnym niedźwiedziom. W I połowie września podobna co ostatnio świeczka została rozbita. W efekcie DJIA zawędrował na nowe szczyty. Historia może się powtórzyć i temat wzrostów ponownie wróci. Jednakże teoria nakazuje, że kiedy na szczytach pojawia się czarna świeca o okazałym korpusie, łamiąca lokalne wsparcie, wówczas należy przygotować się na dalszą przecenę. Tym bardziej, że RSI powrócił z sygnalnej strefy 70 punktów.

S&P 500 także zyskał na wartości. Osiągnięty wynik był połowę słabszy od DJIA. Także sposób, w jaki poruszał się benchmark, był zupełnie inny. Indeks szerokiego rynku ma za sobą czwartą sesję z rzędu, podczas której finisz wypada poniżej otwarcia. Jednocześnie minima się wznoszą. Wygląda to tak, jakby byki jechały już na rezerwie. Z drugiej strony kluczowe wsparcia pozostają utrzymane, zatem jak tutaj mówić o słabości popytu?

MSCI Poland finiszował nad kreską. Zwyżka o 0,7% nie zmienia jednak faktu, że średnioterminowo przewagę mają niedźwiedzie. Ostatnie, tygodniowe zamknięcie wypadło najniżej od lutego. Presja na spadki utrzymuje się, a optymizmu na rynku walutowym wciąż nie widać. Złoty pozostaje słaby, a miejsca do dalszych spadków wciąż jest sporo. To generuje ryzyko, że MSCI Poland może wyjść dołem z kilkumiesięcznej konsolidacji. Kiedyś nastąpi ten moment, a okienko w kalendarzu sprzyja wybiciu.

sWIG80 świecił wczoraj przykładem. Zwyżka o 0,9%, na tle szerokiego rynku, robi wrażenie. Benchmark jednocześnie wybronił się nad październikowym denkiem. Konsolidacja wciąż trwa, a energia do dalszego ruchu czeka na sygnał do napędzenia wertykalnej fali.