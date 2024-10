WIG20 znów łypie w kierunku 2300 pkt

Piotr Neidek, BM mBanku

Dzisiaj rynki azjatyckie ponownie pracują w komplecie, ale przewaga byków nadal topnieje. Otwarcie tygodnia było dosyć mocne. Wczoraj w Szanghaju oraz w Hongkongu niedźwiedzie zaakcentowały swoją obecność. Dzisiaj zaś na większości parkietów widać czerwień. Chińska giełda odreagowuje wtorkową przecenę. Kilka minut po godzinie 6.00 Shanghai Composite Index zyskiwał 0,4%, co trudno uznać za zwycięstwo byków. W Seulu KOSPI traci 0,6%, giełda w Malezji zbliża się do dwumiesięcznego denka a w Tokio inwestorzy wspominają wczorajsze 40000 punktów. Nikkei 225 nie zdołał utrzymać się powyżej 40000 pkt i we środę jak na razie traci 1,8%. Na lekkim plusie są kontrakty na miedź, ale i tak copper future szura po kilkutygodniowych minimach. Od wrześniowego szczytu metal ten stracił już około 10% i obecnie ważą się losy sierpniowego wsparcia.

Poranne notowania kontraktów terminowych na DAX oscylują wokół wczorajszych poziomów. Wtorek okazał się dniem realizacji zysków i obaw związanych z kondycją byków. Indeks blue chips rozpoczął dzień z historycznie wysokich poziomów, których nie zdołał utrzymać do końca dnia. Dzień wypadł delikatnie pod kreską 0,1% a wskaźnik RSI nie potwierdził lokalnych szczytów. Z oporem nie poradził sobie mDAX, który utknął pod wrześniowym sufitem. Coraz większe problemy ma trzecia linia Deutsche Boerse. sDAX kolejny raz finiszował pod kreską (-0,6%), zwiększając wiarygodność wrześniowej pułapki hossy.

S&P 500 (-0,8%) nie zdołał wczoraj pobić poniedziałkowych rekordów. Indeks oddał wszystko to, co zyskał dzień wcześniej. Powrót do piątkowego zamknięcia nie oznacza jeszcze porażki jankeskich byków. Tygodniowe momentum jak i formacje świecowe, są na ich korzyść. W drugiej i trzeciej linii powiało lekkim optymizmem. Russell 2000 zbliżył się do lokalnego oporu. We wrześniu 2300 pkt zablokowało zwyżkę, ale popyt tym razem nie odpuszcza. Nieco mniej wiary w dalsze wzrosty widać było pośród technologicznych spółek. Nasdaq Composite stracił 1% i temat historycznych szczytów musiał zostać odłożony na później.

Pod kreską znalazł się DJIA (-0,8%), który w ciągu dnia ustanowił nowy rekord. Wysokie otwarcie posłużyło jednak do realizacji zysków i zepchnięcia benchmarku zarówno pod poniedziałkowe jak i piątkowe zamknięcie. Z oporem nie poradził sobie DJTA. Od grudnia 2023 r. indeks transportowy nie może przebić się przez strefę 16500 pkt. Na uwagę zasługuje fakt, że od trzech lat indeks porusza się w ramach płaskiej struktury. Kończy się jednak miejsce w trójkącie i zbliża się moment, w którym DJTA powinien wrócić na wertykalną ścieżkę.

MSCI Emerging Markets stracił wczoraj ponad 2%. Obecny tydzień jest drugim z rzędu, w którym dominuje podaż. Pod kreską znalazł się MSCI Poland. Od początku roku trwa konsolidacja, która przybrała postać diamentu. Dekadę temu, na tych samych poziomach co obecnie, także pojawił się horyzont. Czasowo trwał on mniej więcej tyle, co obecny odpoczynek. Wówczas bykom zabrakło sił na wyprowadzenie wzrostowej fali, a do gry weszły niedźwiedzie. W długim terminie na uwagę zasługuje rozszerzający się trójkąt. Formacja ta od kilkunastu lat wyznacza zakres wahań MSCI Poland. Miejsce, w którym znajduje się indeks tłumaczy panujący od miesięcy marazm. Do wybicia oporu zabrakło sił bykom. Jak na razie trwa ich odpoczynek. Jednakże jak pokazuje historia, tak długie konsolidacje nie wychodziły im na dobre.

DAX na szczycie