Allegro zepsuło radość z obniżek stóp w USA. Uwaga na wiedźmy

Napływające ostatnio informacje z Chin pomagają notowaniom miedzi. Dzisiaj rano kontrakty zyskują kolejny dzień z rzędu. Na rynku derywatów wyróżnia się dzisiaj DAX future. Wczoraj udało się zdobyć historycznie wysokie poziomy. Obecnie trwa ich obrona. Poprawiające się nastroje widać na Deutsche Boerse. Indeks osiągnął nowe ATH (All-Time High). Zwyżce cen akcji największych spółek towarzyszyło poruszenie w drugiej i trzeciej linii niemieckiego parkietu. Umocnił się zarówno sDAX (+2,4%) jak i mDAX (+1,8%). Średnie spółki powróciły do łask inwestorów, ale w średnim terminie nadal indeks przebywa wewnątrz kanału spadkowego.

Nasdaq Composite wyłamał linię lokalnego trendu spadkowego. Wczoraj bykom udało się pokonać sierpniowe maksimum. Ponownie zachodzi szansa na zamknięcie tygodnia z dodatnią stopą zwrotu. Nowym rekordem hossy może pochwalić się DJIA (+1,3%). We czwartek indeks pierwszy raz w historii finiszował powyżej 42000 punktów. Dobra passa jankeskich byków wciąż trwa, a momentum sprzyja dalszej zwyżce. W ostatnich dniach na wartości straciły trzydziestoletnie obligacje USA. Przecena bondów jak na razie ma charakter krótkotrwały i wygląda na korektę w hossie, która nabrała już okazałych kształtów.

Na nowych szczytach zameldował się indeks szerokiego rynku. S&P 500 (+1,7%) pierwszy raz finiszował powyżej 5700 punktów i rozpoczął proces negacji podwójnego szczytu. Nie można jeszcze wykluczyć, że wczorajsze podbicie to jedynie pułapka hossy. Jednakże tygodniowe formacje świecowe sprzyjają akcyjnym bykom. To sprawia, że zgodnie z zasadami dynamiki presja na wzrosty ma prawo dalej się utrzymywać.

Trzeci piątek września to dzień zarezerwowany dla miłośników kontraktów terminowych. Trzy Wiedźmy prawdopodobnie wprowadzą dzisiaj podwyższoną zmienność na wielu spółkach. Od kilku dni można jednak zauważyć przesiadanie się inwestorów na serię Z. Roku temu wygasanie wrześniowej serii miało miejsce po silnych spadkach i zakończyło się ich wyhamowaniem. Tym razem bykom udało się odrobić część strat z początku miesiąca. Jednakże na wykresie WIG20 pojawił się [trójkąt](https://youtu.be/myYH0XkKAzg). Jest to formacja o wielu twarzach, ale jej główną cechą jest to, że poprzedza mocniejszy ruch na rynku. Bykom nie sprzyjał kalendarz. W ostatnich dniach oderwane zostały dywidendy z PZU oraz Orlenu. To odbiło się na kształcie indeksu a tym samym wpłynęło na sytuację techniczną WIG20.

Ww. formacji nie widać na WIG-u. To neutralizuje obawy związane z [odwróconą chorągiewką](https://youtu.be/nFkyc8YmR-c). Struktura ta obecna tylko na jedynym z wykresów, nie jest wiarygodną formacją. Dlatego też byki znad Wisły mają zielone światło do dalszej zwyżki. Wczoraj dzienny MACD wrócił na wzrostową ścieżkę. Nie jest to gwarancja wzrostów, ale nie przeszkadza w ich kontynuacji. W długim terminie sprzyja kanał oraz powrót benchmarku nad średnią dwustusesyjną. Na rynku walutowym także obyło się bez większych negatywnych niespodzianek. Tutaj także widać konsolidację, która przygotowuje rynek do mocniejszego ruchu.