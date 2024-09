W oczekiwaniu na posiedzenie Fedu

Benchmark średnich spółek mDAX finiszował w piątek z wynikiem +1,4%. To także za mało na wygenerowanie popytowych sygnałów. Gdyby jednak w najbliższych dniach udało się wybić 25700 pkt, sytuacja techniczna zmieniłaby się diametralnie. Obecnie dominują spadkowe maksima. Widać jednak formację oG&R, która formuje się od czerwca 2024 r. Zamknięcie dnia powyżej 25742 pkt otworzyłoby furtkę w kierunku tegorocznego sufitu.

Niewiele zabrakło, aby DJIA finiszował na historycznie wysokich poziomach. Piątkowe zamknięcie okazało się drugim rekordowo wysokim zamknięciem. W ciągu sesji popyt przełamał nawet lokalny opór 41489 punktów. Wsparciem na najbliższe dni są 39993 pkt i do tej wysokości byki mogą czuć się bezpiecznie. Z drugiej strony postępujące od kwietnia wzrosty nie wyglądają na klasyczny impuls hossy, co korektę pędzącą. To sprawia, że nie można wykluczyć dalszego rozwinięcia się zniżki w analogiczny sposób, co w ostatnich miesiącach.

Z oporem poradził sobie także indeks szerokiego rynku. S&P 500 wyłamał sufit poprzedniej, czarnej świeczki. 5623 pkt przestało blokować dalsze wzrosty i obecnie wyzwaniem dla byków jest podwójny szczyt. Momentum im sprzyja, otoczenie zewnętrzne nie przeszkadza a do wyborów w USA pozostało jeszcze kilka tygodni. Rośnie różnica pomiędzy rentownością dziesięcioletnich papierów a dwuletnich obligacji. Zjawisko inwersji przeszło do historii a to generuje ryzyko, że powtórzą się wydarzenia sprzed prawie ćwierćwiecza czy z 2007 r. Niemniej lokalnie byki są wciąż silne. DJIA porusza się od miesięcy w kanale wzrostowym a Nasdaq Composite atakuje linię oporu, łączącą kluczowe ekstrema ostatnich miesięcy.

sWIG80 ponownie zaskakuje swoją słabością. Nieudana próba przebicia się przez opór, czyli zniesienie Fibonacciego 61,8% poprzedniej zniżki, zmieniło o 180 stopni sytuację na wykresie. Indeks ma za sobą 9 czarnych świeczek. Taka sekwencja nie zdarza się często nad Wisłą. Nie jest to jeszcze potwierdzenie zmiany trendu na spadkowy, ale ostrzega o problemach byków. Wciąż trwają próby powrotu nad średnią dwustusesyjną. W piątek otoczenie zewnętrzne sprzyjało zwyżce cen akcji na GPW. Zieleń się pojawiła, ale maluchom trafiło się jej niewiele.

Interesująco przedstawia się sytuacja techniczna WIG20. Piątkowe podbicie o +1,8% sprawiło, że na tygodniowym wykresie pojawił się młotek. Jego biały korpus dodatkowo dodaje otuchy akcyjnym bykom. Dzisiaj jednak trzeba liczyć się z tym, że benchmark blue chips straci cenne punkty przez PZU. Poniedziałek jest pierwszym dniem notowań akcji bez praw do dywidendy. To uderzy w WIG20, jednakże nie na tyle mocno, aby wydarzenia z poprzedniego tygodnia zostały zanegowane. Dawno już indeks nie miał tak dogodnej sytuacji do wzrostów jak obecnie. Złoty zaczął się umacniać, na Wall Street indeksy tymczasowo zneutralizowały obawy związane z bessą a DAX jest tuż przy szczytach.

Za nami kolejna bardzo dobra sesja