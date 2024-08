Rekordy hossy we Frankfurcie i Nowym Jorku. Jak zakończy się sierpień?

W godzinach porannych po serii dobrych wyników o około 2% rośnie Hang Seng, na plusie są wszystkie główne azjatyckie indeksy, choć Nikkei nieco szkodzi umocnienie jena po wyższych od oczekiwań danych inflacyjnych (2,4% r/r vs. prognozy 2,2% r/r). Rynki europejskie będą musiały odreagować wczorajszą zmianę nastrojów na Wall Street, ale otwarcia w Polsce i Europie mają szansę być neutralne. W trakcie dnia poznamy sierpniowy odczyt inflacji dla całej strefy euro, który bardzo przybliży nas do celu EBC, w Polsce CPI zapewne nie zmieni się (4,2% r/r). Najważniejszą publikacją dnia będzie amerykańskie PCE za lipiec, które w ujęciu bazowym może lekko wzrosnąć (z 2,6% r/r do 2,7% r/r). Bardzo źle rozpoczęty sierpień zapewne okaże się na większości rynków czwartym z rzędu miesiącem wzrostowym. Obawiamy się, że wrzesień będzie strukturą przypominał lipiec – nawet dobry początek nie będzie oznaczał szczęśliwego finału.

Dobre dane makro sprzyjają inwestorom

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

W czwartek WIG20 kontynuował walkę o powrót ponad poziomem 2 400 pkt., co też udało się uczynić. Po dobrym starcie sesji, indeks szybko powrócił do punktu wyjścia, jednak dobra atmosfera na rynkach zagranicznych przeważyła i zakończyliśmy notowania ponad tym okrągłym poziomem. Pomimo chłodnego przyjęcia przez inwestorów wyników PZU (spadł o prawie 3,0%), solidnie zachowywały się banki, a PKO BP był najlepszy w indeksie (+2,0%), a także sektor konsumencki, z solidnymi wzrostami Pepco (+4,5%), LPP (+2,3%) i Allegro (+1,4%). Dobrą passę kontynuuje także telekomunikacja. Jeszcze lepiej sytuacja wyglądała w mWIG40, gdzie duży wpływ miało wybicie kursu CCC (+8,5%) na nowe maksima, po dobrych wynikach rosły także akcje Dom Development (+5,1%) i Rainbow (+3,1%). Słabsze rezultaty dyskontowały natomiast Neuca (-2,9%) i Grupa Pracuj (-2,7%). Bez wpływu na rynek była finalna publikacja danych o PKB w II kwartale, który wzrósł w Polsce o 3,2% r/r (zgodnie ze wstępnymi danymi). Istotniejsze było rozbicie danych, które pokazało utrzymanie dobrego tempa konsumpcji (+4,7% r/r) i przyspieszenie inwestycji (+2,7% r/r) względem poprzedniego kwartału.

Sesja w Europie przebiegła w pozytywnych nastrojach. Wpłynęły na to zarówno dobre wyniki Nvidia za 2Q (nawet pomimo realizacji zysku na akcjach w handlu posesyjnym w środę), jak i dane ekonomiczne. W centrum uwagi były wstępne odczyty CPI za sierpień z Hiszpanii oraz Niemiec, które wypadły poniżej oczekiwań. Wspiera to rynkowe oczekiwania kolejnej obniżki stóp procentowych przez EBC na wrześniowym posiedzeniu. Dzięki temu niemiecki DAX dotarł do swoich historycznych szczytów sprzed lipcowo-sierpniowej korekty. Z dobrym początkiem sesji mieliśmy także do czynienia w Stanach Zjednoczonych. Tutaj dane makroekonomiczne również pomagały inwestorom – rewizja PKB za II kwartał pokazała szybszy wzrost gospodarczy (+3,0% annualizowany), głównie dzięki konsumpcji prywatnej (+2,9% annualizowana), przy równoczesnym spadku inflacji PCE core w II kwartale (z 3,7% do 2,8%).

Realizacja zysków na Wall Street pod koniec czwartkowej sesji może ciążyć nastrojom inwestorów podczas początku dzisiejszego handlu. W Europie będziemy mieli do czynienia z kolejnymi publikacjami inflacji za sierpień z Francji, Włoch i całej strefy euro. Najważniejsze będą jednak popołudniowe dane z USA dotyczące inflacji PCE.

DJIA i DAX z historycznymi rekordami. Co na to WIG20?

Piotr Neidek, BM mBanku