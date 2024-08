Kolejny rekord na Wall Street. Czym dziś zaskoczy Nvidia?

Wczoraj jankeskie byki ponownie wykonały swoje zadanie na 6 z plusem. DJIA zachował się jak Armand Duplantis, który minimalnie podnosi swoją poprzeczkę, aby świętować kolejny rekord świata. Tak też było wczoraj i indeks blue chips zamknął się o dziesięć oczek powyżej poniedziałkowego maksimum. Zabrakło jednak nowych szczytów w ciągu sesji. Pozostali członkowie rodziny DJów jak indeks użyteczności publicznej czy indeks transportowy, odnotowali spadkowe sesje. Nie zmniejsza to jednak znaczenia, że na Wall Street wciąż toczy się walka o wyższe poziomy.

Nad kreską finiszował także S&P500 oraz Nasdaq Composite. Wzrosty były symboliczne, ale wystarczająco istotne, aby odebrać niedźwiedziom pewność siebie. Na wykresie technologicznego benchmarku wciąż obowiązuje pomarańczowy alert związany z objęciem bessy. Formacja ta ostrzega przed spadkami. Jak niebezpieczny jest to sygnał, wystarczy spojrzeć na to, co się wydarzyło w lipcu po uformowaniu się podobnej struktury.

Niedźwiedzie pokusiły się wczoraj o domknięcie luki hossy widocznej w ramach wyspy odwrotu na WIG20. Okno zostało jednak w części domknięte. Zabrakło 10 oczek do tego, aby wyrwa punktowa z połowy sierpnia została zapełniona. Jakie to może mieć znaczenie dla rynku? Wtorkowe cofnięcie ukazało bezradność podaży, która dosyć szybko została połknięta przez popyt. Na dziennym wykresie pojawił się młotek, który ma prawo zachęcić WIG20 do zaatakowania sierpniowych maksimów.

Ciekawie prezentuje się mWIG40. Z jednej strony przeszkadza objęcie bessy pod linią trendu spadkowego. Z drugiej zaś pomaga pozytywny sygnał, jaki utrzymuje się po wybiciu średniej dwustusesyjnej. Wczorajszy młotek symbolizuje gotowość do zaatakowania strefy oporu, która rozciąga się w przedziale 6311 – 6356 punktów. Jej ewentualne wybicie otworzyłoby furtkę w kierunku historycznych szczytów. mWIG40 ma za sobą udaną obronę długoterminowego wsparcia. To uprawnia byki do podejmowania działań w celu powrotu na średnioterminową ścieżkę wzrostów.