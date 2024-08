WIG20 przyspawany do 2400 pkt. Co dziś powie Jerome Powell?

Bilans notowań WIG-paliwa w tym roku wychodzi niemal na zero. Pierwsze miesiące to kontynuacja wzrostów w kierunku oporu 7477 punktów. Po jego naruszeniu obudziły się niedźwiedzie i to chyba wszystkie. Duża czerwona świeca z końca maja narzuciła perspektywę na kolejne tygodnie. Dotychczas przyniosło to wynik prawie -18%. Kształt świecy z tego tygodnia nie napawa optymizmem. Nadziei należy szukać we wsparciu 5900 punktów.

Na giełdach amerykańskich wczoraj panowały spadki. Podaż pojawiła się już na początku dnia i praktycznie nie zeszła z parkietu. Pośrednio przyczyny można upatrywać w danych dotyczących przemysłu, jakie wczoraj poznali inwestorzy. Najbardziej ucierpiały spółki technologiczne. Cała śmietanka największych jak: Nvidia, AMD, Intel czy Tesla ciążyły na wyniku. Ich „osiągnięcia” mieszczą się w przedziale -3% do nawet -6%. Nie dziwi więc, że Nasdaq 100 zakończył dzień 333 punkty niżej.

W tym zestawieniu najlepiej wypada DJIA, bo jego wynik to strata tylko 177 punktów, czyli -0,43%. Niestety ta spadkowa sesja pojawia się w dość specyficznym miejscu. Po pierwsze, blisko dwóch poprzednich szczytów z lipca. Po drugie, niemal w tym samym miejscu co trzydniowy rajd niedźwiedzi z początku miesiąca. Czyżby podaż broniła po raz kolejny dostępu do nowych terytoriów w okolicach 41000 punktów? Trend nie uległ jeszcze zmianie. Byki mają szanse na powiedzenia ostatniego słowa. Lepiej jednak, aby się pośpieszyły w tym dialogu.

Ogólnie nasza waluta trzyma się dzielnie, a w relacji do USD wykazuje wiodącą rolę. Jest jednak jedne wyjątek. To CHF/PLN. Od blisko dwóch lat porusza się w kanale spadkowym, co jest zgodne z ogólną tendencją naszej jednostki monetarnej. Jednak trzy ostatnie miesiące to duża aktywność popytu. Majowy dołek nie powstał w powtarzalnej przestrzeni, ale między dwoma ciekawymi poziomami: 4,23 i 4,35. W trzy tygodnie zielone świece pokonały podobną przestrzeń co podaż w czternaście. Po krótkim odpoczynku kolejny rajd umocnienia franka zbliżył tę parę do linii trendu spadkowego, tworząc szczyt 4,66. Suma strat PLN to prawie 40 groszy. W tym czasie pozostałe pary pozostawały stabilne w konsolidacjach w przedziale 12-20 groszy. Pytanie, czy to trójka USD/PLN, EUR/PLN i GBP/PLN się ociąga, czy też CHF/PLN zmierza po omacku.

Trochę niepokoju przed Jackson Hole

Kamil Cisowski, DI Xelion

Europejskie indeksy otworzyły się w czwartek w okolicy poziomów neutralnych, ewentualnie na niewielkich plusach, w pierwszej połowie dnia zazwyczaj powiększając nieco wzrosty pomimo mieszanych wskaźników PMI. Odczyt dla całej strefy euro był zgodny z prognozami dla przemysłu (spadek z 45,8 pkt do 45,6 pkt) i lepszy dla usług (wzrost z 51,9 pkt do 53,3 pkt), ale wciąż bardzo słabo prezentowały się uważnie obserwowane dane dla Niemiec, gdzie oba wskaźniki zanotowały spadki. Równoważyła to nieco prezentująca się coraz lepiej Wielka Brytania. Kurs EUR/USD korygował się z 1,1150 do 1,11, ale dzisiaj rano ponownie zbliża się do 1,1130. Stopy zwrotu na głównych giełdach kontynentu wahały się od -0,01% (CAC 40) do 0,37% (IBEX).