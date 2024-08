Wall Street już dużo bliżej szczytów niż ostatniego dołka. Co na to GPW?

Giełdowy ranek przynosi pozytywne nastroje. w Azji indeksy rosną po +2,8% Nikkei i +1,7% Hang Seng, w USA futuresy pomimo dwóch ostatnich mocno byczych sesji świecą się dalej na zielono. Wśród powiedzonek giełdowych możemy dopatrzyć się takich, które odnoszą się bezpośrednio do sezonowości, jak np.: „Sell in may and go away / W maju sprzedaj i uciekaj” czy „Na groby z akcjami”. Drugie powiedzenie odnosi się do święta zmarłych, które obchodzimy w Polsce 1 listopada. Tendencja opisana w powiedzeniu oznacza, że podczas gdy w naszym kraju mamy zamkniętą giełdę i wspominamy zmarłych, amerykańska giełda rośnie i w następny dzień sesyjny w Polsce próbujemy ich dogonić. Pomimo tego, że do listopada jeszcze 2,5 miesiąca to możemy dzisiaj zaobserwować podobną analogię.

WIG z celownikiem ustawionym na 83 tys. pkt

Paweł Śliwa, BM mBanku

Czwartek był dniem bez sesji w Polsce. Jednak reszta inwestorów dzielnie wykonywała swoje zadania. Pojawiały się także ważne informacje, na które dopiero dziś polski parkiet będzie miał szanse zareagować. Mowa o odczytach dotyczących sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej z USA. Te wsparły byki. Ciekawe czy ten sentyment pojawi się także na dzisiejszym otwarciu u nas.

W Polsce ten tydzień rozpoczął się dobrze. Świece koloru zielonego dają nadzieję po spadkach trwających od połowy lipca. Szeroki indeks WIG zatrzymał się po naruszeniu wzrostowej linii trendu. Tym samym nie dotarł do ceny wyznaczonej przez szczyt z 2021 roku, czyli 75000 punktów. Korekta ma podobna wielkość w procentach do tej sprzed roku (13%). Jej struktura jest trzyfalowa, co wpisuje się w klasycznego Zig-Zak’a. Teraz byki muszą pokonać poziom 83000 punktów. Jeżeli się to uda, to droga ku nowemu szczytowi będzie otwarta.

Strefa w okolicach 3,92 na USDPLN urasta do rangi nie do przełamania. W listopadzie ubiegłego roku proces aprecjacji naszej jednostki monetarnej zatrzymał się w tym miejscu. Od tej pory powstała seria dołków, które jasno dowodzą dużej determinacji popytowej strony rynku. Zwykle ich zrywy kończyły się na oporze 4,05, a w dwóch przypadkach 4,10.

Upór obu stron sprawił, że mamy impas w postaci konsolidacji. W tym tygodniu PLN próbuje swoich sił i naruszył wsparcie 3,92 o blisko pięć groszy. Cena nie pozostała długo poza obszarem kształtowania minimów z ostatnich miesięcy. Z drugiej strony nie weszła jeszcze do obszaru ruchu bocznego. Najbliższe dni przyniosą odpowiedź, czy widzimy powtórkę z historii i należy przywołać ceny z czwórką na początku, czy też otworzyła się droga ku dalszemu umacnianiu złotego.