Piotr Neidek, BM mBanku

W Tokio po poniedziałkowym krachu pozostało już tylko wspomnienie. Na tygodniowym wykresie Nikkei 225 widać jedynie dolny cień przypominający o wydarzeniach sprzed paru dni. Strata względem piątkowego zamknięcia wynosi około 2%. Długoterminowa strefa wsparcia przy 30500 pkt pozostaje utrzymana, jednakże podwójny szczyt wciąż generuje ryzyko zmiany trendu. Nie można wykluczyć, że niedźwiedzie w kolejnych tygodniach będą próbować przetestować poniedziałkowe minima. Wskaźnik RSI mierzący impet zmian cen nie napawa optymizmem. Coraz więcej jest sygnałów, że trend zmienił się na spadkowy.

Poranne notowania DAX future wskazują na ujemne otwarcie się rynku kasowego w Niemczech. Po zamknięciu sesji na Deutsche Boerse, notowania indeksów na Wall Street zaczęły słabnąć. Tym samym finisz na niemieckim parkiecie wypadł względnie wysoko. Dzisiaj okaże się, jak bardzo zostanie skorygowany wczorajszy optymizm. Od strony technicznej DAX dotarł do miejsca, w którym zazwyczaj pojawia się większa podaż. Wczorajsze domknięcie luki bessy zbiegło się z testem kwietniowego denka. Tym razem pełni ono strefę oporu. Dodatkowo indeks wyhamował pod zniesieniem Fibonacciego 38,2% poprzedniej zniżki. To generuje ryzyko, że dzisiaj wróci czerwień na niemiecki parkiet.

Jankeskim bykom odrabianie strat nie idzie zbyt dobrze. Wczoraj amerykańskie indeksy wystartowały z wysokiej półki, na której długo się nie utrzymały. Praktycznie od początku sesji przeważała podaż, a rynek zaczął osuwać się ku wtorkowym poziomom zamknięcia. Nasdaq Composite ostatecznie finiszował blisko dziennego minimum. Wynik -1,2% pokazuje, że obawy inwestorów o zmianę trendu na Wall Street nie maleją. Indeks szerokiego rynku zamknął się poniżej 5200 punktów a po wtorkowym odbiciu pozostało jedynie kilkanaście punktów. Obecny bilans za ten tydzień to -2,8%, długi cień oraz domknięta luka bessy.

Na rynku długu trwa korekta, ale nie jest to czynnik napawający optymizmem. Wczoraj inwersja była bliska zeru a to generuje ryzyko powtórki z lat 2007 i 2000, kiedy to rentowności dziesięcioletnich obligacji wracały do trendu spadowego. Rynek oczekuje konkretnych działań Fedu. Stopy procentowe mają spadać. To wpływa na wzrost popytu na amerykańskie obligacje. Z kolei rosnące ceny bondów jest konkurencją dla rynku akcji. Inwestorzy widząc zmianę trendu na rynku długu mają prawo przesuwać kapitał w kierunku obligacji. A bez paliwa akcyjna hossa staje pod dużym znakiem zapytania.

WIG20 spada czwarty tydzień z rzędu. Wczoraj została podjęta nieudolna próba odbicia. Swoją cegiełkę dołożyło odcięcie dywidendy z PKO BP. WIG20 jest indeksem cenowym i oderwanie praw z akcji największej spółki z GPW nie pozostaje bez znaczenia dla wyceny benchmarku. Ostatecznie WIG20 finiszował pod kreską, a na wykresie niedźwiedzie dołożyły kolejną, czarną świeczkę. We środę MSCI Poland stracił 0,9%, a na rynku walutowym nadal widać presję na osłabianie złotego. To sprawia, że dzisiaj indeks dwudziestu największych spółek ponownie może zostać zepchnięty w kierunku podstawy klina.