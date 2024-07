Big techy idą w odstawkę? Największe w tym roku spadki na Nasdaqu

Z drugiej strony pesymiści zauważają, że EURPLN przebiło się przez opór. To generuje sygnał zachęcający do zwyżki europejskiej waluty względem polskiej. Wprawdzie dolar nie potwierdza takich wniosków, ale już WIG20USD nie wygląda tak kolorowo. We wtorek pojawił się podażowy sygnał. Indeks przełamał 637.11 punktów. Jednocześnie bykom nie udało się w lipcu przebić się przez tegoroczny sufit. To oznacza, że na wykresie jest już obecny układ niższych szczytów.

Potwierdzenia zmiany trendu należałoby szukać poniżej czerwcowej połogi. Do 583 jest jeszcze trochę miejsca. Jednakże nadal żywy jest temat klina. Formacja ta nie została zanegowana. Jej podstawa przy 532 to wciąż potencjalny magnes dla indeksu WIG20USD. To sprawia, że ostatnie dwie spadkowe sesje mogą okazać się zalążkiem mocniejszej przeceny.