WIG20 próbował, ale prawie się poddał. Nvidia w górę

Warszawa od początku wyglądała lepiej, a co ważniejsze, zamknęła się lepiej. WIG20 zyskał 0,19%, sWIG80 0,36%, jedynie mWIG40 stracił 0,69%. Po ujemnym otwarciu indeksy w górę ciągnęły banki (sektorowo +1,27%), w tym ten najważniejszy – PKO BP zyskało 1,69%. Pozwoliło to zrównoważyć spadki 11 spółek głównego indeksu. Na poziomie średnich spółek nic nie mogło jednak zbilansować potężnej wyprzedaży CCC (-9,02%).

S&P 500 zyskał 0,39%, a Nasdaq 1,26%. Nvidia drożała o 6,76%, odwracając niemal w całości poniedziałkowe załamanie. Świetnie zachowywały się także Alphabet (+2,68%), Tesla (+2,61%) i Meta (+2,34%). Wczorajsza sesja potwierdza naszą tezę z poprzedniego komentarza porannego, tzn. „prawdziwa korekta jeszcze nie teraz”. Indeks Conference Board spadł ze 101,3 pkt. do 100,4 pkt., ale był to wynik lepszy od oczekiwań.

Większość indeksów azjatyckich dziś rośnie, szczególnie dobrze wygląda Nikkei (+1,4%). Kurs USD/JPY szykuje się do ataku na poziom 160, którego prawdopodobieństwo zwiększa teza, że Bank Japonii nie będzie chciał interweniować przed piątkowymi danymi inflacyjnymi z USA (PCE). Dzisiejsza sesja nie będzie obfitowała w istotne wydarzenia, najważniejszymi danymi będzie sprzedaż nowych domów w Stanach Zjednoczonych. Kontrakty futures sugerują, że europejskie indeksy szykują się do wyraźnego odbicia, nie ma powodów, by podejrzewać, że silna ostatnio GPW rozpocznie sesję od spadków.

Liderem hossy pozostaje Nasdaq Composite

Piotr Neidek, BM mBanku

Kwadrans przed godziną 7.00 notowania kontraktów terminowych na niemiecki indeks wskazują na dodatnie otwarcie rynku kasowego. DAX future nadal jednak pozostaje wewnątrz konsolidacji oraz poniżej linii trendu spadkowego. To sprawia, że bykom z Deutsche Boerse brakuje klarownych sygnałów do wejścia na parkiet. Jak na razie podejmowane są czynności mające na celu zatamowanie spadków. Nie wszędzie się to udaje.

Najwięcej problemów widać w drugiej linii niemieckiego parkietu. Wczoraj mDAX stracił 0,9% i ponownie zbliżył się do tegorocznej podłogi. Ewentualne przerwanie 25000 pkt mogłoby mieć średnioterminowe konsekwencje. Na uwagę zasługuje kilkunastomiesięczny trójkąt symetryczny. Obecnie indeks średnich spółek znajduje się tuż nad jego dolnym ograniczeniem. Wystarczy niewielkie potknięcie byków i lipiec może należeć do podaży.