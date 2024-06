Końcówka środowej sesji za oceanem, czyli po decyzji i konferencji Fedu wskazała na to, że nastroje rynkowe nie były już tak mocno optymistyczne, jak na początku notowań po dobrych danych o inflacji CPI. W związku z realizacją zysków po zamknięciu giełd w Europie, parkiety na Starym Kontynencie zaczęły czwartek od wyraźniejszych spadków, które były stopniowo pogłębiane w trakcie dnia. Dodatkowym obciążeniem dla indeksów na zachodzie były gorsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej w strefie euro za kwiecień (-0,1% m./m. vs +0,2% m./m. prognozy) oraz utrzymywanie się obaw dotyczących ryzyka politycznego po ogłoszeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji, a także nadchodzących wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. W efekcie główne indeksy, jak DAX albo CAC 40 straciły wczoraj po prawie 2%, osłabieniu względem dolara uległo także euro.

W zachowanie rynków bazowych wpisywała się atmosfera na GPW. WIG20 stracił 1,7%, a jedynie JSW i Dino Polska zakończyły dzień na plusie. Pomimo lepszych od oczekiwań wyników za I kw., ponad 5% przecenę zaliczyły akcje LPP. Pomimo słabej wymowy sesji spadki zatrzymały się na okrągłym poziomie 2 400 pkt, a indeks blue chips jest coraz bliżej istotniejszego wsparcia w okolicy 2 380 pkt (szczyt z końca 2023 r.). Równocześnie wzrosty odnotowały kursy EUR/PLN i USD/PLN, co oznacza osłabienie złotego. Odwrót od naszego rynku obrazowany był też przez wzrosty rentowności obligacji skarbowych, czyli spadek ich cen.

Po słabszej pierwszej połowie sesji za oceanem, w drugiej części dnia indeksy zaczęły odrabiać straty, a S&P 500 oraz Nasdaq wyszły na plus. Wsparciem dla indeksów były spółki technologiczne, które rosły dzięki spadającym rentownościom obligacji skarbowych, jak i dobrym wynikom Broadcomu. Po sesji lepsze od oczekiwań rezultaty podało Adobe. Może to przełożyć się na sytuację odwrotną niż wczoraj, czyli z kolei potencjalnie otworzyć drogę do odbicia w górę europejskich indeksów na początku sesji w piątek.

Najgorzej od kwietnia

Piotr Neidek, BM mBanku

Gwiazda wieczorna obecna na tygodniowym wykresie sWIG80, wciąż zbiera swoje żniwo. Niedźwiedzie nie oglądały się wczoraj na środową świeczkę i ponownie zasypały karnet akcjami. Indeks po wyjściu dołem z kanału wciąż ma otwartą furtkę w kierunku 237000 pkt. Pod wsparciem znalazł się także mWIG40. Jest to już trzeci tydzień z rzędu zdominowany przez sprzedających. Jego relatywna siła wobec tego, co robi np. niemiecki indeks średniaków jest wciąż duża. Jednakże ze względu na ryzyko dalszych spadków drugiej linii na Deutsche Boerse, mWIG40 wciąż może pogłębiać przecenę.

Przełamanie linii trendu wzrostowego przez WIG coraz bardziej doskwiera inwestorom. Wczoraj indeks finiszował na najniższych poziomach od kwietnia 2024 r. Ponownie na wartości stracił złoty. A wszystko to zbiega się z realizacją negatywnego scenariusza w oparciu o formację klina. Do jego podstawy zostało już niewiele. Dzisiaj WIG20 może wypełnić pierwszy zasięg spadków. 2383 pkt jest na wyciągnięcie łapy, którą niedźwiedzie konsekwentnie wykorzystują na warszawskim parkiecie. Niewiele brakuje do tego, aby indeks znalazł się na poziomach z grudnia 2023 r. Ten fakt pokazuje tylko, że od początku roku nad Wisłą dominacja byków jest mocno dyskusyjna.