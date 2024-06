Przecena na warszawskiej giełdzie wyhamowała?

Kontrakty na niemiecki indeks oscylują wokół wczorajszego zamknięcia. Wraz z podnoszeniem się Wall Street, DAX future odrabiały straty. To może okazać się wskazówką dla Deutsche Boerse, na jakich poziomach może dzisiaj wystartować rynek. Wczoraj niemiecki indeks przetestował dolne ograniczenie kanału. Jedną łapą niedźwiedzie były już poniżej wsparcia, jednakże finisz wypadł na plusie. To może zachęcić do odbicia i ponownego podejścia pod majowe maksima. Jednakże w takich momentach jak obecnie łatwo o potknięcie i mocniejsze zanurkowanie. W przypadku przejęcia kontroli sterów przez niedźwiedzie, teoretyczny zasięg po wybiciu dołem z kanału pokrywa się ze zniesieniem Fibonacciego 61,8% tegorocznej zwyżki.

Początek sesji w USA wypadł pozytywnie. Na wartości zyskiwały wszystkie indeksy. Nawet wykazujący się słabością Russell 2000 finiszował na plusie. Na dziennym wykresie pojawiła się formacja młotka. To może okazać się wskazówką dla byków do powrotu na parkiet. Przez chwilę pod presją podaży znalazł się DJIA. Jednakże końcówka dnia wypadła blisko dziennego maksimum. Ostatnio indeks ten jednak nie potwierdza szczytów „robionych” przez S&P 500.

Rozbieżność pomiędzy benchmarkiem przemysłowym a szerokiego rynku, nic złego jeszcze nie oznacza. W lipcu 2021 r. było podobnie. Nowym szczytom S&P5 00 nie towarzyszyły rekordy DJIA. Sytuacja wyklarowała się po kilku tygodniach. Jednakże w 2023 r. brak współpracy ww. indeksów zakończyło się przeceną na rynkach akcji. Problem z potwierdzeniem tempa hossy widać jeszcze na wskaźniku RSI. Tzw. negatywna dywergencja ostrzega o słabnących siłach byków.

Byki z trzeciej linii GPW jak na razie dzielnie się bronią. Wczoraj sWIG80 przetestował dolne ograniczenie kanału. Za wcześnie jest na diagnozę, niemniej podaż nie wyrządziła większych szkód. Wprawdzie indeks zamknął się pod kreską, ale wsparcie jak na razie jest utrzymane. Także mWIG40 wybronił się przed wyprzedażą. Kwietniowe maksima oraz zniesienie Fibonacciego 38,2%, spełniło swoją funkcję. Indeks wprawdzie zamknął się pod kreską, ale na bezpiecznych wysokościach.

Na uwagę zasługują wydarzenia, jakie miały miejsce na wykresie WIG oraz WIG20. Indeks największych spółek wyrysował formację młotka. Jednocześnie benchmark zahaczył o poziom 2400 punktów. Finisz wypadł na wysokości piątkowego zamknięcia. To stawia byki w korzystnym świetle.

Z drugiej strony WIG przełamał linię trendu wzrostowego. Jest to ważny argument za zbudowaniem pułapki bessy i zmianą trendu. Jednakże dla niedźwiedzi jest to zaproszenie do pogłębienia ostatnich spadków. Oporem na ten tydzień jest 87417 pkt i dopiero wybicie tego poziomu zmieniłoby obraz na bardziej korzystny. Jeden młotek to tylko pretekst, ale nie powód do porzucenia obaw związanych z pogłębieniem korekty nad Wisłą.