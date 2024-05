Hossa trwa, indeksy krok po kroku pną się na północ. Kiedy 2600 pkt?

Na wzrostowej ścieżce znajduje się cała rodzina DJów. Indeks spółek transportowych DJTA wbił się do wnętrza poprzedniej konsolidacji. Powrót do prostokąta to jednocześnie otwarcie struktury INOUT. Byki mają zatem otwartą drogę w kierunku tegorocznego sufitu. Na wzrostowej ścieżce znajduje się DJUA, który z dnia na dzień rozpędza się. Od kwietniowego denka zyskał już +13%. Jest to wynik znacznie lepszy od DJIA, który w 16 sesji umocnił się jedynie o nieco ponad +4%. Wszystko to sprawia, że Dow Jones Composite jest o krok od powrotu na historyczne maksima.

MSCI Poland wybił wczoraj tegoroczne maksima. Nie były to byle jakie szczyty, tylko te, na których pojawiły się bardzo niebezpieczne formacje z arsenału niedźwiedzi. Momentum sprzyja wzrostom i wygląda na to, że czwartkowe sygnały zostaną utrzymane. Chyba, że na rynku pojawi się kataklizm, który zmiecie byki pod poniedziałkowe minima. Wszystko jest możliwe, niemniej jednak MSCI Poland ponownie prezentuje się w blasku słońca.

Powrót USDPLN pod 4.000 ponownie staje się faktem. Umacniający się złoty to zielone światło dla WIG20 do kontynuacji hossy. Obecnie indeks dwudziestu największych spółek toruje sobie drogę do 2600pkt. Ostatni raz na tym poziomie był w styczniu 2018 r. podczas formowania długoterminowego szczytu. Opór ten to wyzwanie dla byków znad Wisły. Spoglądając jednak na WIG20TR żadnych przeszkód nie widać. Warunki do bicia rekordów są stworzone. Dodatkowo mWIG40 odhaczył nowe maksima, sWIG80 jest o krok od ich zaatakowania, a na rynku walutowym pali się zielone światło.