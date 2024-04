Rekordy na GPW na wyciągnięcie ręki

Po sześciu spadkowych sesjach z rzędu, tym razem S&P500 zyskał na wartości. Odreagowanie nie było zbyt mocne. +0.9% to jak na razie zbyt mało, aby zanegować ostatnie negatywne sygnały. Także miejsca do spadków wciąż jest sporo. Najbliższe wsparcie, liczone wg zniesienia Fibo 38.2%, to strefa 4821. Trzy oczka niżej przebiega szczyt z 2022 r. Tak zbieżność niezależnych od siebie poziomów sprawia, że niedźwiedzie mogą uznać to za wyzwanie dla siebie.

Mieszane odczucia mogą mieć byki z NASDAQ. Wprawdzie kluczowe indeksy zazieleniły się, ale pod koniec dnia spora część dziennych wzrostów została wykasowana. Wciąż czuć niepewność co do tego, czy piątkowy dołek jest ostateczny. Podobne sygnały popłynęły z wykresu DJIA. Benchmark dotarł do lokalnego oporu 38.5k i podaż ponownie przypomniała o sobie. Do średnioterminowego wsparcia 37k pozostało jeszcze sporo miejsca. To generuje obawy, czy baribale nie spróbują uderzyć ponownie.

WIG20 ma za sobą czwartą wzrostową sesję z rzędu. W tym roku tylko raz bykom udało się utrzymać taką passę tak długo. Na przełomie styczeń luty indeks solidną zwyżką odrobił lwią część wcześniejszej przeceny. Podszedł pod szczyty i wszedł w korektę. Tym razem może być inaczej. Maksima są na wyciagnięcie sesji. Zamknięcie dnia na plusie i powyżej 2529 punktów byłoby potwierdzeniem hossy. W całym 2023 r. było tylko pięć takich okresów, w którym WIG20 umacniał się przez co najmniej 5 dni z rzędu.

Na wykresie tygodniowym wciąż obowiązuje spadająca gwiazda. Jej cień 2529 punktów wyznacza opór na najbliższe dni. Jeżeli byki mają siłę na kontynuację hossy, to nie powinny mieć problemów z zamknięciem tygodnia powyżej ww. oporu. W długim terminie utrzymuje się optymistyczny sygnał po tym, jak w lutym udało się wybić linię bessy 2011 – 2023 r. Jednakże nie można przejść obojętnie wobec geometrii fal. A ta wskazuje, że bieżący impuls hossy jest zbieżny z tym z poprzedniego roku. To stanowi pretekst dla niedźwiedzi do bronienia spadającej gwiazdy, którą ponownie zbudowały na szczycie. Poprzednia skutkowała dwustupunktową korektą.