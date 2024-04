Korekta wzrostów się wydłuża

Ostatni raz taki nisko jak obecnie, kontrakty na indeks DAX kwotowane były miesiąc temu. Dzisiaj rano niedźwiedziom udało się naruszyć poziom 18000 punktów. Presja na spadki nie maleje. Wczorajsza próba podniesienia notowań okazała się jedynie korektą wzrostową. Przez chwilę byki miały nadzieję, że niemiecki rynek wykonał już wystarczająco głębokie cofnięcie. Na przełomie lat 2023/2024 DAX spadł o 3,87%. Natomiast obecna zniżka wynosi już około 700 oczek, co daje wynik -3,8%. Równość fal może jednak zostać dzisiaj zachwiana.

Przełamana linia trendu wzrostowego, sytuacja na wykresie tygodniowym oraz sporo miejsca do spadków. To sprawia, że niedźwiedzie mogą czuć się zobligowane do zepchnięcia niemieckiego indeksu w okolice poziomów wsparcia. Na uwagę zasługuje strefa 17000 pkt. To właśnie tam nakłada się na siebie zniesienie Fibonacciego 38,2% półrocznej hossy z grudniowym szczytem.

Wczorajsze spadki na amerykańskich parkietach ponownie uświadomiły siłę niedźwiedzi. Nasdaq Composite oddał 1,8% i przełamał na zamknięcie dnia 16000 punktów. To zwiększa ryzyko związane z podwójnym szczytem i końcem hossy w średnim terminie. Rosnące rentowności obligacji dodatkowo dociskają presję na akcjonariuszy, którzy przez ostatnie tygodnie wyglądali nowych szczytów. Tak się jednak nie stało i Nasdaq Composite zaczyna wychodzić dołem ze strefy konsolidacji.

Trzeci tydzień z rzędu traci S&P 500. Skala obecnych spadków jest już największa od października 2023 r. Do najbliższego wsparcia wyznaczonego przez zniesienie Fibonacciego 38,2%, pozostało jeszcze sporo miejsca. To ułatwia zadanie przypisane baribalom, które dzielnie spisują się na wykresie indeksu DJIA. Do poziomu obrony 37000 pkt pozostało już nieco ponad 700 punktów. Brakuje jeszcze jednej, dwóch sesji dokręcania podażowej śruby przez sprzedających a DJIA wejdzie w fazę wyprzedania. To pomogłoby w szukaniu lokalnego dno.

Za nami umiarkowanie pozytywna sesja na krajowym parkiecie

Michał Krajczewski, BM BNP Paribas Bank Polska

Główne indeksy, w ślad za lekkimi wzrostami w Europie, również zyskiwały, choć skala wzrostów zmniejszyła się pod koniec dnia, z uwagi na pogorszenie się nastrojów za oceanem. WIG20 oraz indeksy średnich i mniejszych spółek konsolidują się jednak cały czas przy swoich maksimach, co pokazuje relatywną siłę krajowego rynku przy stopniowo postępującej korekcie indeksów na rynkach zagranicznych. Podczas poniedziałkowych notowań pozytywnie wyróżniły się akcje spółek konsumenckich – CCC rosło o 16,5%, a Pepco o 2,3%, na plusie były także banki i spółki nieruchomościowe. Spadki zanotowały natomiast sektory energetyki, mediów albo gier.