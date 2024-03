Tusk: kwota wolna 60 tys. będzie faktem, a nie tylko moim marzeniem

Tusk zapowiadał wcześniej, że urlop od składki ZUS nie wpłynie na wysokość emerytury.

Zmiany w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców

Do końca tygodnia może być publicznie dostępna informacja o założeniach projektu zmian w opłacaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, w projekcie potrzebne są jeszcze drobne korekty - poinformował premier Donald Tusk na konferencji.

"Otrzymałem założenia zmian w składce zdrowotnej, nie wszystko mnie zachwyciło w tych propozycjach, potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, myślę, że do końca tygodnia tak jak pani minister zdrowia zakładała, publiczność powinna poznać te założenia, jeśli chodzi o składkę zdrowotną" - powiedział Tusk.

"Drobne korekty będą potrzebne, tak czy inaczej ten model zakłada, że w mniejszym lub większym stopniu ulżenie doli wyraźnej większości przedsiębiorców w Polsce idzie naprzeciw oczekiwaniu, żeby wrócić do systemu sprzed Ładu pana Morawieckiego" - dodał.

Zaznaczył jednak, że nie będzie powrotu "jeden do jednego" do modelu, w którym była niska składka ryczałtowa plus możliwość odpisania tego od podatku dochodowego, bo stary model nie był "do końca fair" wobec wszystkich płatników.