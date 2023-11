W budżecie zabraknie 10–15 mld zł

Październik przyniósł pewne ożywienie we wpływach z podatków do budżetu państwa. Łącznie były one o 6,7 proc. wyższe niż w okresie I–X 2022 r., co jest najwyższą tegoroczną dynamiką. A jednak wszystko wskazuje na to, że przyniosą one znacząco mniej dochodów, niż spodziewa się resort finansów – wynika z naszej analizy danych przedstawionych w sobotę przez resort finansów.

Szczególnie duży problem widać w VAT. Co prawda w samym październiku wpływy z tego źródła okazały się o ok. 12,4 proc. wyższe niż rok wcześniej (a w okresie I–X 2023 r. o 7,4 proc. wyższe wobec ujemnych dynamik na początku roku), ale to wciąż może być za mało, by wykonać plan na ten rok. Do założonych w ustawie budżetowej 273 mld zł na koniec grudnia brakuje bowiem jeszcze 66 mld zł, czyli średnio 33 mld zł na miesiąc. Tymczasem VAT przynosi w tym roku średnio 20,6 mld zł na miesiąc.