Jakie znaczenie dla gospodarki Stanówi Zjednoczonych, ale też globalnej i pośrednio Polski mają zakończone dziś nad ranem rozmowy z pierwszej rundy negocjacji USA z Iranem? Ten ważny temat, na który nie ma łatwych ani jednoznacznych odpowiedzi, będzie tematem dzisiejszej rozmowy w „Prosto z Parkietu”, w którym na pytania o wpływ 60-dniowych negocjacji na sytuację gospodarczą będzie odpowiadał Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

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Pytania są tym bardziej aktualne, że rozmowy w weekend toczyły się w napiętej atmosferze, Donald Trump miał grozić przedstawicielom Teheranu, że „nie będą mieć kraju”, jeśli ponownie zamkną cieśninę Ormuz, wwentualnie, że USA przejmą cieśninę i pobieranie opłat, a Iran ogłosił w weekend, że ponownie cieśninę Ormuz zamknął, ponieważ Izrael łamie zawieszenie broni w Libanie.

Tymczasem same rozmowy już wpłynęły na ceny ropy, a rynki świecą się na zielono, w ciągu ostatnich pięciu dni

S&P 500 – urósł o 89 pkt czyli o 1,2 proc., Nasdaq o prawie 2 proc., Dow Jones o 0,14 proc. a ceny ropy spadły o 2 proc., z 81 do 79 dolarów.

Sytuacja jest jednak chwiejna, rozmowy trwają, Trump rzuca pogróżki ,ceny ropy spadają, ale zmienność i wahliwość na rynku jest bardzo duża. Jaki jest pozytywny i negatywny scenariusz oczekującego przebiegu wydarzeń? – Dziś żyjemy w negatywny scenariuszu – zauważa Mariusz Zielonka.

- Większość członków FED mówi o przynajmniej jednokrotnej podwyżce stóp procentowych, część mówi nawet o dwukrotnych podwyżkach stóp, więc sytuacja idzie dokładnie w przeciwnym kierunku niż Trump by sobie tego życzył – mówi Mariusz Zielonka. Zauważa, że rynek kapitałowy w USA żyje jednak obok wydarzeń na Bliskim Wschodzie, S&P i Nasdaq notują swoje kolejne maksima, to jest ten moment, gdy rynki tak się przyzwyczaiły, że kolejne tury rozmów pokojowych nie robią na nich wrażenia.