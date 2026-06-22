Jakie znaczenie dla gospodarki Stanówi Zjednoczonych, ale też globalnej i pośrednio Polski mają zakończone dziś nad ranem rozmowy z pierwszej rundy negocjacji USA z Iranem? Ten ważny temat, na który nie ma łatwych ani jednoznacznych odpowiedzi, będzie tematem dzisiejszej rozmowy w „Prosto z Parkietu”, w którym na pytania o wpływ 60-dniowych negocjacji na sytuację gospodarczą będzie odpowiadał Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
Pytania są tym bardziej aktualne, że rozmowy w weekend toczyły się w napiętej atmosferze, Donald Trump miał grozić przedstawicielom Teheranu, że „nie będą mieć kraju”, jeśli ponownie zamkną cieśninę Ormuz, wwentualnie, że USA przejmą cieśninę i pobieranie opłat, a Iran ogłosił w weekend, że ponownie cieśninę Ormuz zamknął, ponieważ Izrael łamie zawieszenie broni w Libanie.
Tymczasem same rozmowy już wpłynęły na ceny ropy, a rynki świecą się na zielono, w ciągu ostatnich pięciu dni
S&P 500 – urósł o 89 pkt czyli o 1,2 proc., Nasdaq o prawie 2 proc., Dow Jones o 0,14 proc. a ceny ropy spadły o 2 proc., z 81 do 79 dolarów.
Sytuacja jest jednak chwiejna, rozmowy trwają, Trump rzuca pogróżki ,ceny ropy spadają, ale zmienność i wahliwość na rynku jest bardzo duża. Jaki jest pozytywny i negatywny scenariusz oczekującego przebiegu wydarzeń? – Dziś żyjemy w negatywny scenariuszu – zauważa Mariusz Zielonka.
- Większość członków FED mówi o przynajmniej jednokrotnej podwyżce stóp procentowych, część mówi nawet o dwukrotnych podwyżkach stóp, więc sytuacja idzie dokładnie w przeciwnym kierunku niż Trump by sobie tego życzył – mówi Mariusz Zielonka. Zauważa, że rynek kapitałowy w USA żyje jednak obok wydarzeń na Bliskim Wschodzie, S&P i Nasdaq notują swoje kolejne maksima, to jest ten moment, gdy rynki tak się przyzwyczaiły, że kolejne tury rozmów pokojowych nie robią na nich wrażenia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas