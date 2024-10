Trwa wyprzedaż polskich aktywów. Spadają ceny akcji i obligacji, traci złoty. WIG20 od szczytu z maja tego roku stracił już około 14 proc. We wtorek spadł poniżej ważnego wsparcia, które było na poziomie 2260 pkt. Gdzie się zatrzyma? Czy na poziomie około 2200- 2195 pkt.? Czy może zjeść jeszcze niżej do około 2000 pkt.? Czy szeroki trend boczny w najbliższych tygodniach to najniższy wymiar kary dla WIG20?. Czy nastawienie do naszego rynku zmieni się po wyborach prezydenckich w USA? O tym rozmawiamy z Michałem Krajczewskim.

