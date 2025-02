Pokojowa bańka, czyli nadzieje i realia końca wojny o Ukrainę

Grupa Mirbud w 2018 r. założyła spółkę na Ukrainie, ale nie zdążyła rozkręcić tam biznesu. Paweł Bruger, rzecznik Mirbudu, podobnie jak wiceprezes Unibepu podkreśla udział spółki w rozmowach różnego szczebla. – Jeśli pojawią się szanse na udział Polski w odbudowie Ukrain, to oczywiście będziemy zainteresowani taką możliwością, jednak do czasu zakończenia działań wojennych nie wydaje się to możliwe – mówi Bruger. Zaznacza, że zmiany wymaga sposób ogłaszania i rozstrzygania przetargów w Ukrainie. Mirbud będzie też bardziej zainteresowany kontraktami finansowanymi zewnętrznie (np. przez Bank Światowy) z pominięciem strony ukraińskiej.

Na Ukrainę spogląda Budimex. – Mamy zespół projektowy poświęcony Ukrainie. Jesteśmy w stałym dialogu z ukraińskimi biznesem, administracją i organizacjami branżowymi. Dalsze działania uzależnione są od scenariusza rozejmu czy pokoju – mówi Michał Wrzosek, rzecznik Budimeksu. On też kładzie nacisk na bezpieczeństwo pracowników i inwestycji.

Jako nadal perspektywiczny rynek postrzega Ukrainę Unimot, który w 2023 r. wypracował tam ponad 1 mld zł przychodu (8 proc. przychodu grupy ogółem). – Zamierzamy maksymalizować obecność na rynku hurtowej sprzedaży paliw, a po zakończeniu wojny (z dużą nadzieją, że stanie się to jak najszybciej) angażować się w odbudowę Ukrainy, przede wszystkim przez eksport asfaltów – przekazało nam biuro prasowe spółki. – Docelowo po zakończeniu wojny będziemy chcieli być obecni na rynku ukraińskim również w segmencie odnawialnych źródeł energii, który cały czas intensywnie rozwijamy – dodano. – Widzimy także potencjał w obszarze przewozów kolejowych. Olavion (spółka z grupy – red.) zajmująca się logistyką kolejową, posiada już zgodę na przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej (do pierwszej stacji za granicą, następnie pociągi, zgodnie z regulacjami ukraińskimi, przekazywane są państwowym Kolejom Ukraińskim). Chcemy wykorzystywać ten potencjał do transportu produktów na rynek ukraiński, m.in. z polskich portów – informuje nas spółka.

Grupa Orlen sprzedaje odbiorcom ukraińskim produkty ropopochodne i świadczy usługi serwisowe branży upstream. Koncern zapewnił nas, że jest zainteresowany rozwojem działalności w Ukrainie, którą postrzega jako duży i chłonny rynek. Podobnie jak inne spółki, Orlen uzależnia silniejsze zaangażowanie w tym kraju od zakończenia działań militarnych i dalszej integracji Ukrainy z UE. WSP. AR, KMK

A co ze spółkami wydobywczymi?

Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie podkreśla, że na dziś nie ma pewności, jak będą wyglądać stosunki gospodarcze Ukrainy z krajami ościennymi. – W scenariuszu, w którym Ukraina traci na dobre złoża węgla, ale pozostaje krajem suwerennym i jest odbudowywana, spośród polskich firm wydobywczych zyskać mogłaby Bogdanka, producent węgla energetycznego.

JSW, jako dostawca węgla koksującego, może zaś zyskać ze względu na zintensyfikowany popyt z sektora zbrojeniowego, co może stanowić wsparcie dla wyników spółki. Jednakże uważam, że zmniejszenie się dyskonta w realizowanych cenach to dla JSW najlepszy możliwy scenariusz. Wszystkie powyższe scenariusze mogą się zrealizować tylko przy założeniu, że na rynek nie trafią istotne wolumeny taniego węgla rosyjskiego, co byłoby jednoznacznie złą informacją dla spółek węglowych. Medialne relacje dotyczące negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie nie pozwalają na odrzucenie takiego scenariusza – mówi Paweł Puchalski.