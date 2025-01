Zagraniczne spółki z potencjałem

Zarobić na trendach

Mimo solidnych zwyżek w sektorze technologicznym w 2024 r. w ocenie Eryka Szmyda, analityka XTB, bieżący rok również może okazać się udany dla posiadaczy akcji. – Dowodem tego mogą być znakomite wyniki i prognozy największego globalnego producenta półprzewodników Taiwan Semiconductor. Wydaje się jednak, że w kontekście objęcia władzy przez Donalda Trumpa to inne sektory mogą oferować inwestorom korzystniejszą relację zysku do ryzyka – uważa. Trendy, na które jego zdaniem warto zwrócić uwagę, to industrializacja i obronność. – Beneficjentami mogą być tutaj m.in. USS Steel, GE Aerospace czy największy obok General Dynamics dostawca floty dla US Navy, Huntington Ingalls. Spółka notowana jest ze sporym dyskontem względem innych firm z sektora obronnego, osiągając zbliżone do nich marże i dominując w sektorze produkcji floty nawodnej. Wydaje się, że rozwój floty amerykańskiej jako mocarstwa morskiego będzie dla Stanów Zjednoczonych strategicznym kierunkiem ekspansji. Huntington Ingalls przejęło w 2020 r. od norweskiego Kongsberga spółkę Hydroid, zajmującą się produkcją dronów podwodnych – wyjaśnia Szmyd.

Z kolei firmy finansowe, m.in. CBOE Global Markets czy CME, mogą jego zdaniem w tym roku korzystać z rekordowych wolumenów i utrzymującej się, przewyższającej historyczne wzorce zmienności na rynkach finansowych. – Wciąż ciekawym wyborem są też spółki poniekąd skoncentrowane wokół sektora komercyjno-obronnego oraz infrastruktury, jak Heico, Curtiss-WRight, Teledyne Technologies, Axon Enterprise, Parsons czy BWX Technologies.

Temu biznesowi w żagle wieje wiatr wywołany rozwojem i opłacalnością energii jądrowej – nie tylko tej w okrętach podwodnych – wskazuje. Z kolei we wspomnianym już wcześniej sektorze technologicznym inwestorzy mogą rozważać ekspozycję na rekordowo wyprzedane i najniżej w historii wyceniane walory Adobe. – Wskaźnik C/Z spadł do 20, zdecydowanie poniżej średniej spółek z S&P 500. Podobny wskaźnik obserwowaliśmy w czasie panicznych wyprzedaży w 2022 r. Spółka wciąż ma szansę skorzystać na zastosowaniach generatywnej sztucznej inteligencji, w drugiej fali, po infrastrukturalnych dostawcach, jak Nvidia, czy Broadcom – uważa analityk XTB.

Kolejnymi perspektywicznymi obszarami, które wpisują się w postępującą cyfryzację wielu dziedzin naszego życia, są bezpieczeństwo cyfrowe i usługi w chmurze. – Cyberbezpieczeństwo to jeden z najszybciej rozwijających się działów, z prognozowanym wzrostem rynku w Europie z 63,12 mld USD w 2025 r. do 105,45 mld USD w 2030 r. Dynamiczny rozwój tego sektora napędzają rosnąca liczba cyberataków, cyfryzacja przedsiębiorstw oraz konieczność ochrony infrastruktury krytycznej, takiej jak energetyka czy opieka zdrowotna. Chociaż wyzwaniem pozostaje niedobór specjalistów, firmy oferujące usługi zarządzanego bezpieczeństwa (MSSP) mają szansę na szczególnie dynamiczny rozwój – uważa Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS Brokers. Z kolei wspomniane wcześniej usługi w chmurze odgrywają kluczową rolę w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. – Infrastruktura w modelach IaaS, PaaS i SaaS staje się coraz bardziej popularna, ale także narażona na cyberzagrożenia, co zwiększa popyt na rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa chmurowego. Znaczące wsparcie UE stwarza dodatkowe możliwości dla firm z tego sektora – wskazuje. Przykładem spółek, które mogą oferować powyższe rozwiązania, są amerykańskie CrowdStrike i Cisco Systems. Pierwsza specjalizuje się w ochronie punktów końcowych i usługach bezpieczeństwa opartych na chmurze. Druga jest globalnym liderem w dziedzinie infrastruktury sieciowej, oferującym również rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa i usług w chmurze. Wśród europejskich firm wskazuje na SAP-a, niemieckiego giganta oprogramowania dla przedsiębiorstw.

Z polskim rodowodem

Szukając ciekawych innowacyjnych biznesów z perspektywami nie można zapomnieć o spółce InPost, notowanej na giełdzie w Amsterdamie. Grupa z powodzeniem buduje sieć paczkomatów w Europie, a jej plany ekspansji wyglądają zachęcająco. Co istotne, dobre perspektywy nie są w pełni uwzględnione w wycenie.

– Zakładamy, że spółka będzie kontynuować strategię rozwoju na rynkach zagranicznych. Liczymy na poprawę rentowności we Francji i Wielkiej Brytanii dzięki rosnącemu efektowi skali oraz większemu udziałowi paczkomatów w dostawach we Francji. Ponadto liczymy na ciekawe akwizycje w tym roku, które pozwoliłyby na skokowy wzrost udziału biznesu zagranicznego, a więc dalszą dywersyfikację geograficzną – argumentuje Dominik Niszcz, analityk Trigona DM. Zwraca uwagę, że nadal większość wyniku generuje Polska, a przepływy pieniężne na krajowym rynku są głównym źródłem finansowania ekspansji w Europie.