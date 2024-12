Obligacje w 2025 r. Plusy i minusy możliwych obniżek stóp procentowych

Przypomnijmy kontekst, na jaki złożyły się wydarzenia ostatnich lat. Bezprecedensowo trudne dla obligacji lata 2021–2022 to był okres zaskoczeń inflacyjnych i podwyżek stóp procentowych. Owe podwyżki wywołały silną przecenę obligacji notowanych na rynku wtórnym, szczególnie stałoprocentowych (indeks TBSP), ale bolesne doświadczenia promieniowały na cały rynek długu za sprawą ucieczki kapitału z funduszy i konieczności upłynniania aktywów.

Teraz jednak można powiedzieć, że rynek obligacji zbiera owoce ówczesnych, bolesnych podwyżek stóp. Przede wszystkim dlatego, że oprocentowanie niemal wszystkich klas obligacji przesunęło się w górę na skutek właśnie wyższych stóp. Pod tym względem na progu 2025 roku rynek długu wygląda ciągle relatywnie korzystnie, szczególnie w porównaniu z oprocentowaniem lokat bankowych, które według danych NBP jest średnio o krok od spadku poniżej 4 proc. Tymczasem kluczowe dla rynku funduszy obligacje zmiennoprocentowe mają kupony wynoszące od średnio 5,9 proc. w przypadku hurtowych papierów skarbowych do średnio 8 proc. w przypadku obligacji korporacyjnych.

Luzowanie monetarne bardziej prawdopodobne

Gdyby stopy procentowe miały w 2025 roku pozostać niezmienione, ten obecny poziom oprocentowania można by uznać za prosty prognostyk zysków inwestorów w przyszłym roku. Wiele wskazuje jednak na to, że stopy procentowe będą obniżane. Chociaż inflacja w Polsce pozostaje ciągle na podwyższonym poziomie, a z ostatnich wypowiedzi szefa NBP Adama Glapińskiego wynikać mogła raczej niechęć do szybkiego luzowania polityki monetarnej, to kierunek w bliskiej nam strefie strefo wydaje się jasny. Europejski Bank Centralny już dwukrotnie w tym roku obniżył koszt pieniądza, a na grudniowym posiedzeniu (które odbyło się już po napisaniu tego artykułu) miał uczynić to po raz trzeci. Na tym zapewne nie koniec, a w 2025 luzowanie monetarne powinno być kontynuowane z uwagi na widoczną zadyszkę europejskiej gospodarki, w szczególności przemysłu, która może zostać na dodatek pogłębiona ewentualnymi podwyżkami ceł przez nowo wybranego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Jeżeli ruchy EBC będą miały wpływ na politykę RPP, to należy zakładać jakieś (zapewne mniejsze) obniżki stóp również w Polsce. Niższe stopy to niższe stawki WIBOR, co z kolei przełoży się na redukcję kuponów obligacji zmiennoprocentowych. Pocieszające jest to, że ten efekt nie będzie natychmiastowy, bo oprocentowanie poszczególnych serii papierów jest resetowane dopiero po rozpoczęciu nowych okresów odsetkowych.

Jeśli cięcia stóp w Polsce w 2025 będą relatywnie niewielkie i rozłożone w czasie, to z natury negatywny ich wpływ na stopy zwrotu z obligacji zmiennoprocentowych będzie dość łagodny i rozłożony w czasie.