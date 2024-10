Słodko-gorzkie nastroje po Żabce

– Oczekiwania wobec jednej z największych ofert były wysokie. Biorąc pod uwagę redukcję zapisów o 90,5 proc., część inwestorów może odczuwać rozczarowanie samym debiutem. Udział w ofercie wiązał się przecież z zamrożeniem kapitału, co przełożyło się na mieszane emocje – komentuje Maksymilian Kuch, analityk XTB.

Co z innymi dużymi ofertami z ostatnich lat? Pepco dało zarobić na pierwszej sesji 12,5 proc. Akcje STS Holding były 3 proc. na plusie. Gorzej wypadły m.in. Grupa Pracuj czy Huuuge. Akcje tej pierwszej w debiucie zostały przecenione o ponad 5 proc., a drugiej o 1 proc.

Ważny sygnał

Oferta Żabki to jednak bez wątpienia sukces dla samej giełdy. Wartość IPO wyniosła 6,5 mld zł, co czyni ją czwartą na liście największych ofert akcji w historii naszego rynku. Tomasz Bardziłowski, prezes GPW, nie ukrywał, że debiut Żabki jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla polskiego rynku kapitałowego.

– To wyjątkowy dzień dla warszawskiej giełdy, polskiego i europejskiego rynku kapitałowego. IPO Żabki to największa oferta pierwotna na GPW od wielu lat. To jest moment, na który długo czekaliśmy. Jest to otwarcie nowego rozdziału w historii GPW. Po trudnym okresie mamy znów wielki debiut na GPW. IPO Żabki to argument, którego nie zawahamy się użyć, by mówić o tym, że warto wejść na giełdę, myśleć o giełdzie i rynku kapitałowym – stwierdził Bardziłowski podczas uroczystości z okazji debiutu Żabki.

Wiele wskazuje, że kolejne debiuty spółek na GPW wcale nie są pobożnym życzeniem. O wejściu na giełdę poważnie myślą takie firmy jak chorwacka sieć handlowa Studenac czy spółka Diagnostyka.