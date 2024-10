Nadzieje okazały się płonne

Sklasyfikowany wśród średnich spółek Eurocash stracił w tym roku aż 40 proc. wartości i obecnie jego kapitalizacja sięga 1,3 mld zł. W czwartkowe popołudnie walory hurtownika osuwały się o 6 proc., do 9,355 zł, sięgając niemal najniższych poziomów w tym roku.

– Debiut Żabki był rozczarowaniem, choć osobiście uważałem, że porównywanie tego IPO do Allegro, jest dalece nietrafione – przyznaje Dawid Czopek, zarządzający Polaris FIZ.

– O ile wydaje mi się, że na tę chwilę cena, po jakiej sprzedawano akcje, była atrakcyjna i pozwalała na założenie, że debiut będzie udany, to jednak uważam, że duży udział zagranicy w ofercie był jedną z przyczyn mało udanego pierwszego dnia notowań – ocenia Czopek.

– Widać, że na razie zagranica nie kocha tak naszych akcji, jak to się mogło wcześniej wydawać. Polski rynek swoim zachowaniem w II półroczu istotnie odbiega od tego, co dzieje się na świecie, i to też pewnie przełożyło się na gorszą jakość zagranicznych inwestorów biorących udział w ofercie – przyznaje. Według zarządzającego Polaris FIZ rozczarowanie wokół wyczekiwanego od lat IPO osłabi chęci do zapowiedzianych na najbliższy czas nowych emisji. Jak mówi, uwolniony kapitał z zapisów wcale nie musi wrócić na rynek wtórny.