Znów zmniejsza się liczba 100-złotówek w obiegu

Na koniec ubiegłego roku w obiegu było 1514,8 mln sztuk banknotów 100-złotowych. W styczniu ich liczba spadła do 1494,8,mln sztuk, a w lutym – do 1492,7 mln. W sumie zatem liczba tych banknotów zmniejszyła się przez dwa miesiące o 22,1 mln sztuk. W ubiegłym roku spadki w tych dwóch miesiącach były jeszcze większe, ale za to od marca mocno rosły, wahając się potem przez cztery miesiące, by wreszcie ruszyć do góry i zakończyć rok na poziomie wyższym niż 2023 r.