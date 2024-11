Chyba jednak Trump

Naszym preferowanym zakładem na amerykańskie wybory jest wzrost cen amerykańskiego długu długoterminowego do końca roku, dalej plasujemy podobne pozycjonowanie na długu krajowym. Najbardziej kontrariańską tezą jest to, że wygrana Trumpa i pełne zwycięstwo republikanów nie muszą być złe dla GPW. Istnieje wiele dowodów na to, że rynek przed wyborami widział to dokładnie odwrotnie, pierwsza reakcja również zapewne byłaby negatywna, ale uważamy, że jakakolwiek forma rozejmu w Ukrainie będzie pozytywna dla polskich akcji.