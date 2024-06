Niepewność ciąży europejskim aktywom. Cierpią giełdy, euro, obligacje

Wzrost awersji do ryzyka związany z sytuacją polityczną we Francji doprowadził do spadku europejskich indeksów akcji w ubiegłym tygodniu. Francuski CAC40 stracił ponad 6 proc., niemiecki DAX – 3 proc., a WIG – 1,2 proc. Czerwiec jest najgorszym miesiącem dla francuskiego indeksu od września 2022 r. Wzrost niepewności w Europie doprowadził także do wyprzedaży wspólnej waluty. Kurs EUR/USD zszedł poniżej 1,068 i był najniżej od początku maja. W efekcie ucierpiał też złoty. Kurs EUR/PLN dotknął 4,38 i był najwyższy od połowy stycznia. Z kolei USD/PLN otarł się o 4,1, a więc poziom najwyższy od połowy kwietnia.

Większe spready w notowaniach obligacji

Rosnące ryzyko geopolityczne ciąży także rynkowi długu. Dziesięcioletni spread między papierami francuskimi a niemieckimi wystrzelił do prawie 80 pkt baz. Jest to najwyższy poziom od początku 2017 r. Rozszerzył się także spread między dziesięciolatkami hiszpańskimi a niemieckimi do 90 pkt baz. Inwestorzy lepiej za to wyceniają dziesięcioletnie obligacje Portugalii. Ryzyko kredytowe względem bunda jest na niższym poziomie niż w przypadku papierów francuskich. W poniedziałek rano spread wynosił 76 pkt baz. Wyraźnie szerzej są za to handlowane dziesięcioletnie obligacje Włoch, których spread wobec niemieckich papierów przebił 155 pkt baz. Jeszcze na początku czerwca oscylował wokół 130 pkt baz.

Wyprzedaż francuskich papierów przyczyniła się także do zawężenia spreadu względem dziesięcioletnich obligacji Hiszpanii. Różnica dochodowości zbliżyła się w ostatnich dniach do 11 pkt baz. i jest najniższa od jesieni 2008 r. Zawęził się także spread do włoskich dziesięciolatek. Wycena ryzyka kredytowego Włoch wynosi obecnie niecałe 75 pkt baz. ponad papiery Francji. Jest to najniższy poziom od października 2021 r.

Wszystkie oczy na sondaże z Francji

Notowania rynkowe w najbliższych dniach będą znajdować się pod wpływem sondaży i doniesień z Francji. Niepewność związana z wynikiem wyborów pod koniec czerwca może ciążyć europejskim aktywom.

Pod presją będą też rynki rozwijające się, w tym polski. Krajowe dziesięciolatki są jednymi ze słabiej zachowujących się papierów od końca maja. Ich rentowność poszła w górę o 10 pkt baz. Większy wzrost odnotowały w Europie tylko papiery Turcji. Z kolei dochodowość węgierskich dziesięciolatek poszła w górę o 5 pkt baz.