Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Scanway w I półroczu.

Jak reaguje kurs.

Jak duży jest portfel zamówień.

Jak plany ma spółka.

O ponad 4 proc. tanieją obecnie akcje Scanwaya. Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za pierwszą połowę roku. Zakończyła ten okres pod kreską. Zarząd deklaruje, że to efekt realizowanych inwestycji i dynamicznego rozwoju. W przyszłość patrzy z optymizmem.

Reklama Reklama

Kurs Scanwaya obecnie oscyluje w okolicach 307 zł. Na początku 2026 r. był na poziomie 170-180 zł. Potem zaczął mocno rosnąć, wyznaczając maksimum na poziomie 470 zł w kwietniu (27 marca spółka przeniosła notowania z NewConnect na rynek główny). Od tego czasu dominuje podaż.

Czytaj więcej Technologie Scanway zwiększył wartość 9-krotnie Scanway przeszedł z NewConnect na rynek główny. Na otwarciu notowań akcje podrożały. Kosmiczna spółka deklaruje, że nie zawiedzie inwestorów. Od cz...

Jakie wyniki miał Scanway w I połowie 2026 r.?

Scanway szacuje, że EBITDA w I połowie 2026 r. była ujemna i wyniosła minus 7,8 mln zł wobec prawie 4,1 mln zł zysku rok wcześniej. Na poziomie netto spółka teraz ma 7,4 mln zł straty wobec 2,4 mln zł zysku w I połowie 2025 r. Na poziomie operacyjnym strata poniesiona w trakcie 6 miesięcy 2026 r. przekracza 10 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok temu.

Pogorszyły się nie tylko wyniki, ale również przychody. Wyniosły 9,6 mln zł wobec 11,1 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., co oznacza spadek o około 1,5 mln zł.

Optymistycznie wygląda natomiast portfel zamówień. Na koniec czerwca wyniósł 66,5 mln zł wobec 46,5 mln zł rok temu.

Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych za I półrocze zostaną przekazane w raporcie okresowym, którego termin publikacji zaplanowano na 29 września (publikację przyspieszono, wcześniej miał to być 30 września).

Dlaczego wyniki spółki Scanway się pogorszyły?

Zarząd wskazuje, że na wyniki spółki decydujący wpływ miały w głównej mierze dwa czynniki. Pierwszym są koszty działalności operacyjnej związane z intensywnym rozwojem działalności, rosnącą skalą i stopniem zaawansowania realizowanych projektów, w tym wzrostem liczby ładunków optycznych w produkcji z 27 do 34 w ujęciu kwartał do kwartału oraz wejściem w bardziej kosztochłonne etapy ich realizacji. Dynamika wzrostu kosztów operacyjnych to 128 proc. rok do roku.

Drugim powodem pogorszenia wyników jest niesymetryczny sposób i harmonogram rozpoznawania przychodów z realizowanych kontraktów, w tym w szczególności kontraktu z klientem azjatyckim. Przychód jest tam rozpoznawany w momentach, w których następuje przekazanie klientowi kontroli nad rezultatami prac.

„W I półroczu 2026 nie wystąpiły zdarzenia umożliwiające rozpoznanie spodziewanych przychodów z tego tytułu niezależnie od poczynionego przez spółkę satysfakcjonującego postępu prac” – informuje zarząd. Polska spółka rozpoznała do tej pory 20 proc. przychodu z kontraktu o łącznej wartości 9 mln euro, co oznacza, że na okresy przyszłe przypadnie pozostała część.

Scanway szacuje, że po wyłączeniu wpływu kontraktu z klientem azjatyckim, przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 180 proc., odzwierciedlając wzrost skali działalności w ramach pozostałego portfela kontraktów. Istotny udział w przychodach miały już projekty konstelacyjne.