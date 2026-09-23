O ponad 4 proc. tanieją obecnie akcje Scanwaya. Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za pierwszą połowę roku. Zakończyła ten okres pod kreską. Zarząd deklaruje, że to efekt realizowanych inwestycji i dynamicznego rozwoju. W przyszłość patrzy z optymizmem.
Kurs Scanwaya obecnie oscyluje w okolicach 307 zł. Na początku 2026 r. był na poziomie 170-180 zł. Potem zaczął mocno rosnąć, wyznaczając maksimum na poziomie 470 zł w kwietniu (27 marca spółka przeniosła notowania z NewConnect na rynek główny). Od tego czasu dominuje podaż.
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Scanway szacuje, że EBITDA w I połowie 2026 r. była ujemna i wyniosła minus 7,8 mln zł wobec prawie 4,1 mln zł zysku rok wcześniej. Na poziomie netto spółka teraz ma 7,4 mln zł straty wobec 2,4 mln zł zysku w I połowie 2025 r. Na poziomie operacyjnym strata poniesiona w trakcie 6 miesięcy 2026 r. przekracza 10 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok temu.
Pogorszyły się nie tylko wyniki, ale również przychody. Wyniosły 9,6 mln zł wobec 11,1 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., co oznacza spadek o około 1,5 mln zł.
Optymistycznie wygląda natomiast portfel zamówień. Na koniec czerwca wyniósł 66,5 mln zł wobec 46,5 mln zł rok temu.
Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych za I półrocze zostaną przekazane w raporcie okresowym, którego termin publikacji zaplanowano na 29 września (publikację przyspieszono, wcześniej miał to być 30 września).
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Rynek mocno wierzy w spółkę, co przekłada się na jej szybko rosnącą wycenę na giełdzie.
Zarząd wskazuje, że na wyniki spółki decydujący wpływ miały w głównej mierze dwa czynniki. Pierwszym są koszty działalności operacyjnej związane z intensywnym rozwojem działalności, rosnącą skalą i stopniem zaawansowania realizowanych projektów, w tym wzrostem liczby ładunków optycznych w produkcji z 27 do 34 w ujęciu kwartał do kwartału oraz wejściem w bardziej kosztochłonne etapy ich realizacji. Dynamika wzrostu kosztów operacyjnych to 128 proc. rok do roku.
Drugim powodem pogorszenia wyników jest niesymetryczny sposób i harmonogram rozpoznawania przychodów z realizowanych kontraktów, w tym w szczególności kontraktu z klientem azjatyckim. Przychód jest tam rozpoznawany w momentach, w których następuje przekazanie klientowi kontroli nad rezultatami prac.
„W I półroczu 2026 nie wystąpiły zdarzenia umożliwiające rozpoznanie spodziewanych przychodów z tego tytułu niezależnie od poczynionego przez spółkę satysfakcjonującego postępu prac” – informuje zarząd. Polska spółka rozpoznała do tej pory 20 proc. przychodu z kontraktu o łącznej wartości 9 mln euro, co oznacza, że na okresy przyszłe przypadnie pozostała część.
Scanway szacuje, że po wyłączeniu wpływu kontraktu z klientem azjatyckim, przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 180 proc., odzwierciedlając wzrost skali działalności w ramach pozostałego portfela kontraktów. Istotny udział w przychodach miały już projekty konstelacyjne.
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