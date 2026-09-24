„Agencja Rozwoju Przemysłu odzyskała kontrolę nad Hawe. Widzimy potencjalne synergie z połączenia tej spółki z Exatelem. Mógłby to być przyczynek do budowy narodowego operatora telekomunikacyjnego, który byłby niezależny od międzynarodowych koncernów. Byłby to też element rozwoju programu local content”” – powiedział dziennikarzom minister Wojciech Balczun.

ARP przejęła 99,87 proc. akcji Hawe Telekom, operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne dla operatorów sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, telewizji kablowych, dostawców internetu. To skutek oddalenia przez Sąd Okręgowy w Warszawie zażaleń na postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Hawe Telekom.

Jak podawała Agencja, priorytetem dla niej jest utrzymanie ciągłości usług oraz inwestycje w kluczowe obszary działalności Hawe Telekom, takie jak rozbudowa sieci światłowodowej, dzierżawa włókien i usług telekomunikacyjnych, transmisja danych. W ocenie ministra aktywów państwowych integralną częścią tworzenia narodowego operatora logistycznego jest wygranie przez Pocztę Polską wyścigu o Orlen Paczkę.

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Wojciech Balczun liczy, że Orlen Paczka trafi do Poczty

„Procedura przetargowa się toczy, a Orlen musi podjąć racjonalną decyzję, kierując się swoim interesem. Wiem, że Poczta jest przygotowana od strony finansowej i mogę mieć tylko nadzieję, że Orlen Paczka trafi do Poczty”” – powiedział Wojciech Balczun.

Na początku lutego Orlen poinformował, że wspólnie z Pocztą Polską zdecydowano o odstąpieniu od porozumienia dotyczącego nabycia przez Pocztę do 100 proc. udziałów w spółce Orlen Paczka.

Później jednak minister Wojciech Balczun informował, że obie strony wróciły do rozmów.

Pod koniec września 2025 r. Orlen podpisał z Pocztą Polską wstępne porozumienie regulujące warunki współpracy obu spółek na rynku komercyjnych przesyłek kurierskich. Po uzgodnieniu ostatecznych warunków Poczta Polska miała objąć mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka, a docelowo mogła nabyć 100 proc. jej udziałów. 

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