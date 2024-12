Rekordowa wartość zapisów w publicznych emisjach obligacji

Równie łatwo domyślić się, że wartość średniego zapisu (116,6 tys. zł) przypadająca na inwestora nie była rekordowa. Znacząco wyższe kwoty padały w latach 2016–2017, obecny rok jest „zaledwie” czwartym w historii.

Czytaj więcej Obligacje Fed zamieszał. Obligacje skarbowe nie dają zarobić Rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich są dziś bliżej tegorocznych szczytów aniżeli dołków mimo trwającego cyklu obniżek stóp procentowych w USA.

Źródła sukcesu emisji obligacji korporacyjnych

Przyczyny popularności emisji obligacji korporacyjnych łatwo wskazać. Przez cały rok WIBOR utrzymywał się na wysokim poziomie (nieco poniżej 6 proc.), po doliczeniu marż (średnio 4,36 pkt proc.), inwestorzy mogli liczyć na dwucyfrowe kupony. Takich zwrotów nie oferowały już ani obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, ani tym bardziej lokaty bankowe, ani nawet mieszkania na wynajem, jeśli poruszać się w kategorii inwestycji o rentierskim charakterze. Jednocześnie, od afery GetBack minęło sześć lat. Od tego czasu bezpieczeństwo rynku, pod względem wiarygodności kredytowej emitentów, zostało wzmocnione (liczony przez obligacje.pl indeks defaultów sukcesywnie spada i gdyby nie upadłość GNB, szorowałby po dnie). Inwestorzy mieli więc podstawy, by wierzyć, że papiery korporacyjne to względnie mało ryzykowna, za to intratna forma inwestycji. Tego ostatniego nie zmienia widoczna w 2024 r. presja na spadek oferowanych marż. Wszak WIBOR pozostał na wysokim pułapie.

Małe emisje też rekordowe

Inwestorzy cieszyli się także urodzajem tzw. małych emisji publicznych, to jest przeprowadzanych na podstawie memorandów informacyjnych (a nie prospektów), ale również dystrybuowanych szeroko. Ograniczeniem tego rodzaju ofert jest wielkość emisji, która nie może przekroczyć równowartości 5 mln euro w skali 12 miesięcy. Do jesieni 2023 r. limit wynosił 2,5 mln euro i właśnie jego podwojenie doprowadziło do rozkwitu rynku. Co więcej, z rynku wypadli oferujący najbardziej ryzykowne papiery, a pozostały na nim praktycznie dwie instytucje (Michael Strõm i Noble Securities) o wspólnych zresztą korzeniach. Inwestorzy mieli do małych emisji nie mniejsze zaufanie niż do emisji przeprowadzanych na podstawie prospektów, o czym zaświadczają liczby.

Na tego rodzaju oferty zdecydowało się 13 emitentów, przy czym trzech z nich oferowało także obligacje w ramach prospektów. Samych emisji przeprowadzono 14. Do powstania tego tekstu znane były wyniki 13 z nich – wszystkie zakończyły się redukcjami zapisów, średnio popyt przekroczył podaż dwukrotnie (w praktyce mocniej, bo wyniki ostatniej oferty nie były jeszcze znane), a zapisy złożyło prawie 5 tys. inwestorów.