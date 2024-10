Wojna, dolar, demokracja, giełdy. Harris vs Trump, czyli co będzie po wyborach w USA

Co dalej z demokracją w USA i kiedy skończy się wojna w Ukrainie? Ile dzień po wyborach będzie kosztował dolar, a ile bitcoin? Co dla Polski oznacza wybór Harris, a co Trumpa? I wreszcie, czy jeśli wygra Trump, to Ameryką faktycznie rządzić będzie Elon Musk? Oto debata przed wyborami prezydenckimi w USA.