Emisje obligacji komunalnych idą na rekord

Przeszkadzają w tym jednak koszty – z perspektywy samorządu najważniejszą kwestią jest to, aby zrobić emisję obligacji jak najtaniej. Dystrybucja do inwestorów indywidualnych tego typu papierów wiązałaby się z podniesieniem kosztów emisji, a zarząd gminy czy województwa nie miałby jak wytłumaczyć, że wybrał droższy poziom emisji zamiast tańszego, bo „chciał pomóc w dywersyfikacji oszczędności Polaków i rozwoju rynku kapitałowego”.

W takim razie, jak to umożliwić? Rysują się dwie drogi. – Jedna to dopłaty ze strony państwa do dystrybucji detalicznej obligacji komunalnych. Jest to w interesie rozwoju rynku kapitałowego. Ponadto właśnie trwa rok edukacji ekonomicznej, a nic tak nie edukuje, jak życiowe przykłady – mówi dr Gemra. Druga możliwość to wpisanie do którejś z ustaw informacji, że jakaś minimalna część emisji obligacji komunalnych musi być kierowana do inwestorów indywidualnych.

Nieoczywiste zalety obligacji

– Sytuacja finansowa samorządów wygląda lepiej w wypadku finansowania inwestycji z obligacji, bo tu kosztem w latach przed ich wykupieniem są tylko odsetki, a w wypadku kredytów do wskaźnika zadłużenia wlicza się zarówno wielkość rat i odsetek – mówi dr hab. inż. Alicja Sekuła, profesor na Katedrze Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Jak wyjaśnia, jednym z powodów popularności obligacji samorządowych może być etap rozwoju inwestycji finansowanych ze środków unijnych, które właśnie wchodzą w najintensywniejszą fazę, a z powodów właściwie formalnych obligacje mniej obciążają ocenę potencjału finansowego gmin, powiatów i województw.

– Doszliśmy do okresu kulminacji unijnej perspektywy finansowej na lata 2021–2027, umowy z UE były podpisywane nawet do 2022 r., więc nabory wniosków projektów realizowanych środkami unijnymi są właśnie w toku.

Obligacje wychodzą naprzeciw ograniczeniom indywidualnego wskaźnika zadłużenia (IWZ). Ono nie dotyczy wielkości długu, tylko możliwości jego spłaty. W uproszczeniu chodzi o to, by porównać dwa elementy, oszacować możliwości spłaty zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi, które trzeba spłacić w danym roku. Kredyty spłaca się ratami, co miesiąc czy kwartał, a rata wchodzi do IWZ. Obligacje zaś są wykupywane w jednym momencie, za 10, 15 lat, a do indywidualnego wskaźnika zadłużenia wlicza się tylko koszty obsługi – mówi prof. Sekuła.

Czas reakcji jest ważny, z nim związana jest kolejna zaleta – emisja obligacji nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych, organizatora emisji można więc wybrać w formie konkursu, czyli – nie trzeba organizować przetargu i nie ma ryzyka procedury odwoławczej, a samorządy mają pewność, że procedura zakończy się w tym terminie, na którym im zależy. – Stosowanie PZP i możliwości zaistnienia procedury odwoławczej wiąże się z ryzykiem, że gmina, powiat czy województwo nie uzyska na czas zewnętrznych środków finansowania działalności – mówi Alicja Sekuła. W przypadku emisji obligacji to zagrożenie praktycznie nie istnieje. Wreszcie odsetki są spłacane raz na rok, wiec JST mogą datę spłaty dostosować pod okres wpływu dochodów, np. z podatków.