Magazynowy fundusz Accolade zawalczy o inwestorów w Polsce

Accolade to grupa rodem z Czech, która buduje portfel dochodowych nieruchomości magazynowo-przemysłowych w Europie. Większość aktywów (2 mln mkw., z czego połowa w Polsce) pracuje w Accolade Industrial Fund – funduszu, do którego płynie kapitał głównie od czeskich i słowackich inwestorów, gdzie kultura lokowania w tego typu produktach jest mocno rozwinięta. Chociaż w Polsce otoczenie legislacyjne nie jest tak sprzyjające, Accolade Industrial Fund spróbuje zawalczyć o względy polskich inwestorów. Zajmie się tym Małgorzata Sablińska, która objęła funkcję dyrektorki ds. rozwoju biznesu i pozyskiwania kapitału. Będzie odpowiedzialna za strategie wprowadzenia produktów inwestycyjnych na rynek instytucjonalny i detaliczny, w tym we współpracę z bankami, funduszami emerytalnymi, firmami ubezpieczeniowymi oraz dystrybutorami inwestycji. Sablińska ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży funduszy inwestycyjnych. Karierę rozpoczęła w Morgan Stanley Investment Management w Nowym Jorku i Londynie. Przez ostatnie 18 lat związana była z Goldman Sachs Asset Management, gdzie odpowiadała za rozwój biznesu i relacje z klientami w Polsce i Grecji.

Accolade Industrial Fund zawalczy o kapitał od polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych

– Accolade Industrial Fund od lat z powodzeniem realizuje swoją strategię inwestycyjną w Czechach i innych krajach Europy, konsekwentnie budując stabilne i rentowne portfolio nowoczesnych nieruchomości przemysłowych. Polska jest dla nas naturalnym krokiem w dalszym rozwoju – to największy rynek magazynowy w Europie Środkowo-Wschodniej, z dynamicznie rosnącym sektorem e-commerce, nowoczesną infrastrukturą oraz atrakcyjnym potencjałem inwestycyjnym. Accolade Industrial Fund ma tu już silną pozycję – zarządza 18 parkami przemysłowymi i ponad 1 mln mkw. powierzchni magazynowej. Teraz chcemy stworzyć nowe możliwości inwestycyjne także dla polskich inwestorów. Dołączenie Małgorzaty Sablińskiej do naszego zespołu to ważny krok w kierunku budowy profesjonalnej dystrybucji i dalszego rozwoju na polskim rynku - skomentował Tomas Hanacek, Head of Business Development, Accolade.

– Accolade Industrial Fund to jeden z najbardziej rozpoznawalnych europejskich funduszy inwestujących w nieruchomości przemysłowe, cieszący się dużym zaufaniem inwestorów w Czechach i na Słowacji. Polska wciąż czeka na podobne możliwości inwestycyjne – jeśli pojawi się zielone światło do działania, z pewnością je wykorzystamy. Wierzę, że moje wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowym pomoże w realizacji tych planów – powiedziała Małgorzata Sablińska.