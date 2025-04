Accolade: Budujemy magazyny zarabiające dla funduszu

Zasoby nowoczesnej powierzchni logistyczno-przemysłowej w Polsce to 34 mln mkw. Za nami lata dynamicznego wzrostu, gonienia zachodniej Europy. Czas już na pytanie, czy sufit blisko? Jaki jeszcze potencjał wzrostu ma polski rynek?

Jedna szkoła mówi, że zasoby powinno się szacować w relacji do liczby mieszkańców, czyli przy około 38 mln obywateli nasz sufit to 38 mln mkw. Tak określony potencjał jest już niewielki, do wyczerpania pewnie w dwa lata. Moim zdaniem to nie jest właściwy punkt odniesienia. Polska ze względu na położenie geograficzne to baza, która obsługuje wiele innych rynków poza macierzystym. Cała ściana zachodnia to magazyny obsługujące Niemcy i pozostałe rynki zachodnie. Północna Polska obsługuje często kraje skandynawskie. Niezmiernie istotna jest ściana wschodnia, gdzie również Accolade konsekwentnie od momentu rozpoczęcia działalności w Polsce inwestuje. Atutem Polski jest dobra infrastruktura drogowa, elastyczność rynku. O pozycji naszego rynku niech świadczy przykład: Inditex (właściciel m.in. Zary – red.) ma magazyny wyłącznie w rodzimej Hiszpanii i w Polsce.

Polska ma jeszcze inne zalety. Cykl jest u nas bardzo krótki: można bardzo szybko zrealizować inwestycję przy dużo mniejszym obciążeniu czasowym i administracyjnym niż w Czechach czy Niemczech. Jesteśmy też młodym rynkiem, który zaczął się rozwijać na dobre po wejściu do UE. Nasze magazyny są nowe, w większości nie wymagają jeszcze modernizacji jak np. niemieckie nieruchomości z lat 70.

Tak więc jest jeszcze dużo miejsca na wzrost, choć już może nie możemy oczekiwać tak dynamicznego jak w czasach covidu, pewnie bardziej stabilnego, zbliżonego do kilku procent rok do roku. Najwięcej zależy od popytu, od momentu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę nastąpiło pewne spowolnienie, to nie był czas sprzyjający decyzjom o rozwoju biznesu. Teraz jednak powoli wracamy do momentu, kiedy potencjalni najemcy wracają do rozmów i snują plany. Statystyki popytu czy aktywności deweloperów są na poziomie przedcovidowym, czyli całkiem dobrym.

Jakim zasobem Accolade dysponuje w Polsce? Jak planujecie się rozwijać?

Zbudowaliśmy i zarządzamy 1,6 mln mkw. magazynów, z czego ponad 1 mln mkw. należy do Accolade Industrial Fund. Za chwilę przystąpimy do realizacji dwóch projektów na ścianie wschodniej. Chcemy, żeby polski portfel zdecydowanie urósł, Accolade uznaje Polskę jako jeden z rynków najbardziej perspektywicznych. Proszę pamiętać, że działamy w specyficznych lokalizacjach – poza pięcioma największymi w Polsce hubami. Choć jeszcze dekadę temu, kiedy wchodziliśmy do Szczecina, był to rynek niszowy, a dziś praktycznie cała ściana zachodnia to szósty hub na mapie kraju.

Accolade działa też w innych krajach europejskich, poza macierzystymi Czechami i Polską prowadzimy inwestycje w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, na Słowacji, chcemy zacząć budować w Chorwacji. Strategia jest oczywista: będziemy się rozwijać wszędzie tam, gdzie jest uzasadnienie biznesowe. Ale nie wyznaczamy sobie sztywnych celów, gdzie i ile konkretnie chcemy mieć metrów kwadratowych.