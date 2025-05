Rośnie apetyt na kredyty mieszkaniowe

W marcu banki i SKOK-i wysłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania w sprawie wniosków złożonych przez 35,6 tys. osób. To o 10 proc. więcej niż rok wcześniej, a także o 3,5 proc. mniej niż w marcu. Na początku kwietnia prezes NBP dokonał przełomu, ogłaszając że w 2025 r. jest jednak możliwość obniżania stóp, na co zareagowały spadkiem stawki WIBOR. W samym kwietniu żadnego skoku wniosków nie widać, ale już od lutego liczba wniosków utrzymuje się na wyższym niż wcześniej poziomie, ponad 30 tys., podczas gdy w 2024 r. było to średniomiesięcznie 28 tys. z dwoma wyskokami ponad 30 tys.: w kwietniu i październiku.