Czy obniżka stóp procentowych uderzy w rynek najmu mieszkań?

Ceny mieszkań się stabilizują. Z analiz portalu RynekPierwotny.pl wynika, że roczne zwyżki w największych miastach są już jednocyfrowe. Np. w Warszawie średnie ceny ofert nowych lokali od kwietnia 2024 r. do kwietnia br. wzrosły o niecałe 2 proc., do niespełna 17,9 tys. zł za mkw. W Poznaniu mieszkania podrożały przeciętnie o 1,9 proc., do ponad 13,4 tys. zł za mkw., a w Krakowie – o 3,1 proc., średnio do ponad 16,6 tys. zł.

W ciągu miesiąca przeciętne ceny mkw. lokali w zależności od miasta zmieniły się nie więcej niż o 1 proc. (wahania w górę lub w dół). W Łodzi przeciętne ceny nowych mieszkań utrzymały poziom z marca (niespełna 11,5 tys. zł za mkw.).

Opłacalność najmu

Także na rynku wtórnym nie ma galopady cen. Z danych portalu Gethome.pl wynika, że w Warszawie lokale z drugiej ręki nawet staniały, licząc rok do roku o 4,1 proc., do niespełna 17,8 tys. zł za mkw. W Krakowie przeciętne ceny lokali używanych od kwietnia ub.r. do kwietnia br. spadły o 2,3 proc. do 17,1 tys. zł/mkw. Mieszkania w Trójmieście właściciele wyceniali w kwietniu średnio na niemal 15,8 tys. zł za mkw., o 1,9 proc. drożej niż rok temu. W Poznaniu lokale oferowano w kwietniu średnio po ponad 11,6 tys. zł za mkw., to o 1,3 proc. więcej niż rok temu.

Stawki najmu mieszkań rosną. W 17 analizowanych przez platformę Rentier.io miastach w ciągu roku poszły w górę średnio o 6 proc. W Katowicach przeciętny koszt najmu wzrósł o 12 proc. rocznie, do 51 zł za mkw. lokalu (bez opłat licznikowych i administracyjnych). W Toruniu najem zdrożał o 10 proc. (45 zł/mkw.), w Poznaniu o 8 proc. (57 zł), we Wrocławiu, Gdańsku i Radomiu – o 6 proc., do 64, 66 i 43 zł za mkw. odpowiednio, a w Warszawie – o 3 proc. (77 zł/ mkw.).

Anton Bubiel, prezes Rentier.io, zwraca uwagę na poprawę rentowności inwestycji w mieszkania na wynajem, co jest efektem spadających cen i rosnących stawek najmu.