Z mieszkaniowej bańki zaczęło schodzić powietrze

Temperatura spada. Spadek popytu na mieszkania także na rynku wtórnym

Ogromny wzrost podaży mieszkań był „najbardziej spektakularnym wydarzeniem” na rynku mieszkań w 2024 r. według ekspertów portali Rankomat.pl i Rentier.io. – Aktywne ogłoszenia sprzedaży mieszkań na największych portalach nieruchomości liczyliśmy od listopada 2023 r. w 17 miastach – wskazują autorzy raportu. – W listopadzie 2024 r. takich ofert było niemal 470 tys., aż 40 proc. więcej niż w listopadzie 2023 r.

Ubiegły rok przyniósł spadek popytu także na rynku wtórnym. Jak zauważa Joanna Lebiedź, ekspertka Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), wyraźnym sygnałem schładzania się rynku jest dysproporcja pomiędzy liczbą ofert mieszkań na sprzedaż a liczbą transakcji. A tych, jak mówi, z miesiąca na miesiąc jest mniej. – Na portalach nieruchomości wciąż jeszcze widnieją mocno przeszacowane oferty. Sprzedający, widząc wysokie ceny porównywalnych, niesprzedanych nieruchomości, są przekonani, że rynek jest wciąż w dobrej kondycji – mówi Joanna Lebiedź. – Poza tym pamiętają czasy dobrej passy, wiedzą, „za ile sprzedał sąsiad”. I też tak by chcieli. Taki stan może trwać dłuższy czas. Przełom następuje, gdy pojawią się gracze, którzy muszą sprzedać szybko, przeważnie z typowych „życiowych” powodów, jak śluby, rozwody, przeprowadzka do innego miasta, choroba, czy zbyt wysokie raty kredytu. I aby doszło do transakcji, konieczne jest obniżenie ceny. Z czasem pozostali uczestnicy rynku również muszą dostosować się do możliwości finansowych kupujących, co prowadzi do regulacji cen na niższym, akceptowalnym przez popyt poziomie – wyjaśnia.

Z kolei Michał Grzeląska, dyrektor Freedom Łódź Wierzbowa, uważa, że już mamy rynek kupującego. – Klienci mogą swobodniej wybierać i negocjować ceny mieszkań – zaznacza. A Tomasz Lebiedź, doradca na rynku nieruchomości, ocenia, że choć popyt na mieszkania zaczął spadać, to trudno mówić o dramatycznym załamaniu. – Wyraźnie osłabł popyt inwestycyjny. Kupowanie mieszkań jako lokaty kapitału – porównywane kiedyś do inwestowania w złoto czy diamenty – straciło na popularności. Podobnie jest z zakupami lokali na wynajem, które również mocno wyhamowały – zauważa. – Rynek jednak nie zamarł. Wiele osób kupujących mieszkania na własne potrzeby przestało czekać na obiecany kredyt „zero procent”. Zniecierpliwieni brakiem konkretów, podjęli decyzję o zakupie nieruchomości, nie oglądając się na polityczne zapowiedzi.

Co dalej? Jakie trendy dojdą do głosu w 2025 r.? Sprzedaż mieszkań podskoczy?

Barbara Bugaj zwraca uwagę na „ostrą zmianę retoryki RPP” na temat zmiany stóp procentowych w 2025 r. – Prognozy utrzymania stóp na dotychczasowym poziomie mogą sugerować, że ten rok nie przyniesie przełomu i odbicia, jeśli chodzi o liczbę transakcji sprzedaży – mówi analityczka.

Eksperci Rednet Property Group prognozują, że oferta nowych mieszkań w najbliższym czasie może się stabilizować. – Skala nowych inwestycji będzie dostosowywana do popytu. Deweloperzy w dużej mierze uzupełnili wyprzedaną w 2023 r. ofertę mieszkań, co oznacza, że dziś wiele firm ma ich wystarczająco dużo, by realizować swoje cele sprzedażowe – ocenia Ewa Palus. – W 2025 r. w porównaniu z 2024 r. oczekuje się mniejszej liczby nowych inwestycji. Deweloperzy są ostrożniejsi, będą się starali unikać nadpodaży. Prawdopodobnie skoncentrują się na lepszym dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości klientów.

Czy mieszkania stanieją? Zdaniem Ewy Palus najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być stabilizacja cen. – Na wielu osiedlach korekta została już przeprowadzona, a cenniki dostosowano do rynkowych realiów – mówi. – Dlatego w najbliższym czasie nie przewiduje się ani gwałtownych spadków, ani znaczących wzrostów cen.