Dyskretne luksusowe zakupy

Prezes Annusewicz ocenia, że rynek luksusowych nieruchomości w Polsce kwitnie i przyciąga coraz więcej klientów premium. – Jeszcze kilka lat temu transakcje powyżej 10 mln zł były rzadkością, a dziś to niemal standard w naszej agencji – podkreśla. – Co więcej, na rynku pojawia się nowa grupa nabywców – zamożni obcokrajowcy, szczególnie z Ukrainy, Białorusi, Turcji – dodaje.

Bartłomiej Annusewicz zaznacza, że segment nieruchomości premium charakteryzuje się wyjątkową dyskrecją. – Pieniądze lubią ciszę, dlatego zbyt wielu szczegółów po prostu nie możemy ujawnić. Ale jedno jest pewne: zapotrzebowanie na luksusowe rezydencje, apartamenty i wille nieustannie rośnie, a klienci poszukują nie tylko prestiżu, ale też bezpieczeństwa i stabilności inwestycji – mówi.

Eksperci KPMG potwierdzają: rynek nieruchomości premium i luksusowych w Polsce wyróżnia się transakcjami off market. Oznacza to, że superekskluzywne mieszkania i domy często nie trafiają do publicznej oferty, są oferowane bez rozgłosu.

– Ten model sprzedaży gwarantuje dyskrecję, której oczekują nasi klienci zarówno kupujący, jak i sprzedający. W Lions Estate co czwarta nieruchomość znajduje nowego właściciela właśnie w tym trybie – mówi Bartłomiej Annusewicz. – Sprzedaż off market pozwala oferować nieruchomości wyselekcjonowanemu gronu klientów. Podnosi to ich prestiż, zwiększa skuteczność sprzedaży. Klient, który wie, że ma dostęp do oferty niedostępnej na otwartym rynku, często podejmuje decyzję szybciej i bardziej zdecydowanie. To wyjątkowy model, który działa tylko na rynku luksusowym, gdzie każda nieruchomość jest unikatowa i niepowtarzalna – wyjaśnia.

Prezes Annusewicz nie ma wątpliwości, że rynek luksusowych nieruchomości w Polsce będzie dalej rósł, i to szybciej niż rynek popularny. – Brakuje jednak przestrzeni na nowe inwestycje luksusowe w najlepszych lokalizacjach, co sprawia, że wartość istniejących nieruchomości premium będzie rosła. Deweloperzy już teraz rozglądają się za działkami z prestiżowymi adresami. To zadanie przypomina czasem szukanie igły w stogu siana – zauważa. I dodaje, że niekwestionowanym liderem w tym segmencie jest Warszawa. – Widzimy jednak także dynamiczny rozwój Trójmiasta, Krakowa i Wrocławia, a nawet Katowic, które zyskują na znaczeniu dzięki napływowi kapitału i międzynarodowych inwestorów. Przyszłość rynku luksusowego jest nie tylko obiecująca, ale wręcz ekscytująca – akcentuje Annusewicz.