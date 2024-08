Czy część popytu wstrzymuje się z powodu niejasności wobec programu „Na start”? Na początku lipca minister rozwoju powiedział, że program mógłby wejść w życie najwcześniej z początkiem 2025 r.

W tej chwili tylko 10 proc. respondentów naszych ankiet wskazuje, że wstrzymuje się z decyzją o zakupie z powodu programu „Na start”. 20 proc. deklaruje, że może przyspieszyć decyzję o zakupie z powodu tego programu.

W proponowanym obecnie kształcie program jest mocno okrojony w porównaniu z „Bezpiecznym kredytem”, jeśli chodzi o grupę popytowa, która mogłaby z niego skorzystać. W tej chwili mamy pół roku oczekiwania na program, którego docelowe kształtu nie znamy i nie wiemy, czy w ogóle wejdzie on w życie. Program jest elementem niepewności, który powstrzymuje ludzi przed dokonaniem transakcji.

Lipiec to także uspokojenie podaży, liczba mieszkań wprowadzonych do oferty była mniejsza niż w czerwcu, niemniej wciąż znacznie większa od sprzedaży: 4,4 tys. Cała oferta to już ponad 51 tys. lokali, czyli bardzo dużo. Rok temu było to tylko 35 tys., więc było zrozumiałe, że rozgrzany „Bezpiecznym kredytem” popyt w zderzeniu z małą ofertą wywołał wzrost cen. Teraz jest odwrotnie: oferta jest duża, popyt słaby – a przecen nie widzimy. Dlaczego?

Nowa podaż wymyka się w ostatnim czasie takim prostym ocenom. Rok do roku oczywiście jest wzrost, ale patrząc na poszczególne miesiące trudno powiedzieć, żeby regularnie rosła liczba mieszkań wprowadzanych do oferty. Niemniej faktycznie, mamy siódmy miesiąc z rzędu, kiedy liczba wprowadzonych mieszkań była większa niż sprzedanych, a wyłączając grudzień, który upłynął pod znakiem lekkiej przewagi sprzedaży, to będzie to jedenasty miesiąc.

Wskaźnikiem, który najlepiej opisuje stan rynku, jest wskaźnik tempa wyprzedaży oferty (ile czasu zabrałaby deweloperom sprzedaż wszystkich lokali, gdyby przestali wprowadzać nowe projekty, a sprzedaż utrzymywała się na dotychczasowym poziomie– red.). Optymalny wskaźnik mówiący o równowadze rynku to 4–6 kwartałów. W Łodzi to aż 9 kwartałów z powodu mocnego wzrostu nowych wprowadzeń, w Katowicach i Poznaniu też poziom jest wysoki. W zasadzie tylko Warszawa i Trójmiasto to 4– 5 kwartałów i oferta jest duża i wystarczająca, żeby klienci mogli dokonać wyboru.

Konsumenci pewnie chcieliby widzieć spadki cen rzędu 20 proc. w szybkim tempie, ale czegoś takiego nie widzieliśmy nigdy na polskim rynku. Nawet po kryzysie w 2008 r. mieliśmy korektę rozłożoną na lata.